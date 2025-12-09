Roche annonce que la Commission européenne a approuvé son Gazyva/Gazyvaro (obinutuzumab) en association avec le mycophénolate mofétile (MMF) pour le traitement des patients adultes atteints de néphrite lupique active de classe III ou IV.
Cette approbation se fonde sur les études de phase II NOBILITY et de phase III REGENCY montrant la supériorité de Gazyva/Gazyvaro sur la seule thérapie standard, avec notamment une réponse rénale complète chez 46,4% des patients contre 33,1%.
Selon Roche, Gazyva/Gazyvaro pourrait ainsi "devenir une nouvelle norme de soins pour jusqu'à environ 135 000 personnes atteintes de néphrite lupique dans l'Union européenne, contribuant potentiellement à retarder ou prévenir une maladie rénale terminale".
Cette approbation fait suite à celle par la FDA des Etats-Unis pour le traitement des adultes en octobre. Gazyva/Gazyvaro continue d'être étudié chez les enfants et adolescents atteints de néphrite lupique et les adultes atteints de néphropathie membraneuse.
Roche Holding AG (Roche) est une entreprise de recherche dans le domaine de la santé. Les activités opérationnelles de la société sont organisées en deux divisions : Pharmaceuticals et Diagnostics. La division pharmaceutique se compose de deux secteurs d'activité : Roche Pharmaceuticals et Chugai. La division Diagnostics se compose de quatre secteurs d'activité : Diabetes Care, Molecular Diagnostics, Professional Diagnostics et Tissue Diagnostics. La société développe des médicaments pour divers domaines pathologiques, notamment l'oncologie, l'immunologie, les maladies infectieuses, l'ophtalmologie et les neurosciences. Ses produits pharmaceutiques comprennent Anaprox, Avastin, Bactrim, Bondronat, CellCept, Cotellic, Dilatrend, Dormicum, Invirase, Kadcyla, Kytril (Kevatril), Lariam, MabThera, Madopar, Neupogen, Pegasys, Perjeta, Pulmozyme, Rocaltrol, Rocephin et Roferon-A. La société propose des produits pour les chercheurs, notamment pour l'analyse cellulaire, l'expression génétique, le séquençage du génome et la purification des acides nucléiques.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.