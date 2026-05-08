Feu vert de Bruxelles dans le PsA pour le Sotyktu (Bristol Myers Squibb)
Bristol Myers Squibb annonce que la Commission européenne a approuvé son Sotyktu (deucravacitinib), seul ou en combinaison avec le méthotrexate, pour le traitement de l'arthrite psoriasique active (PsA) chez les adultes.
Publié le 08/05/2026 à 13:47
Par cette décision, ce traitement oral à prise quotidienne devient le premier et unique inhibiteur de la tyrosine kinase 2 (TYK2) approuvé dans l'UE pour cette indication, selon le laboratoire pharmaceutique américain.
Cette décision repose sur des résultats positifs issus des essais cliniques pivots de phase 3 POETYK PsA-1 et PsA-2, qui ont évalué l'efficacité et la sécurité du Sotyktu 6 mg une fois par jour chez des adultes présentant une PsA active.
Dans les deux essais, le traitement par Sotyktu a entraîné une amélioration significative de l'activité de la maladie, mesurée par l'ACR 20 (critère principal) et l'activité minimale de la maladie (MDA) (critère secondaire clé).