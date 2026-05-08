Feu vert de Bruxelles dans le PsA pour le Sotyktu (Bristol Myers Squibb)

Bristol Myers Squibb annonce que la Commission européenne a approuvé son Sotyktu (deucravacitinib), seul ou en combinaison avec le méthotrexate, pour le traitement de l'arthrite psoriasique active (PsA) chez les adultes.

Cette approbation dans l'Union européenne concerne les patients adultes ayant eu une réponse inadéquate ou s'étant montrés intolérants à un traitement antirhumatismal modificateur de la maladie (DMARD) antérieur.



Par cette décision, ce traitement oral à prise quotidienne devient le premier et unique inhibiteur de la tyrosine kinase 2 (TYK2) approuvé dans l'UE pour cette indication, selon le laboratoire pharmaceutique américain.



Cette décision repose sur des résultats positifs issus des essais cliniques pivots de phase 3 POETYK PsA-1 et PsA-2, qui ont évalué l'efficacité et la sécurité du Sotyktu 6 mg une fois par jour chez des adultes présentant une PsA active.



Dans les deux essais, le traitement par Sotyktu a entraîné une amélioration significative de l'activité de la maladie, mesurée par l'ACR 20 (critère principal) et l'activité minimale de la maladie (MDA) (critère secondaire clé).