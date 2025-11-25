Sanofi annonce que la Commission européenne a approuvé Dupixent pour traiter l'urticaire chronique spontanée (UCS) modérée à sévère chez des adultes et adolescents de 12 ans et plus, en faisant le premier médicament ciblé dans cette maladie dans l'UE depuis plus de dix ans.
Les patients éligibles, ceux ayant une réponse inadéquate aux antihistaminiques antihistamine-1 et naïfs de traitement par anti-immunoglobuline E pour l'UCS, peuvent utiliser Dupixent comme option de traitement ciblé en première intention.
Cette approbation est basée sur les données de 2 études cliniques de phase 3 au sein du programme LIBERTY-CUPID, ayant montré que Dupixent réduisait significativement les démangeaisons et l'urticaire à la semaine 24, par rapport à placebo.
L'UCS est une maladie inflammatoire chronique de la peau en partie due à une inflammation de type 2. Dans l'UE, plus de 270 000 personnes âgées de 12 ans et plus sont atteintes d'UCS insuffisamment contrôlée par les antihistaminiques.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (79,8%) : médicaments de prescription dans les domaines de la médecine de spécialité (63,2% du CA ; destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares) et de la médecine générale (36,8% ; destinés essentiellement au traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires) ;
- vaccins humains (20,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2024, le groupe dispose de 52 sites de production dans le monde.
En octobre 2024, l'activité produits de santé grand public (Opella) a été classifiée en tant qu'activité abandonnée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (4,4%), Europe (17,6%), Etats-Unis (48,7%), Chine (6,5%) et autres (22,8%).
