Sanofi annonce que la Commission européenne a approuvé Dupixent pour traiter l'urticaire chronique spontanée (UCS) modérée à sévère chez des adultes et adolescents de 12 ans et plus, en faisant le premier médicament ciblé dans cette maladie dans l'UE depuis plus de dix ans.

Les patients éligibles, ceux ayant une réponse inadéquate aux antihistaminiques antihistamine-1 et naïfs de traitement par anti-immunoglobuline E pour l'UCS, peuvent utiliser Dupixent comme option de traitement ciblé en première intention.

Cette approbation est basée sur les données de 2 études cliniques de phase 3 au sein du programme LIBERTY-CUPID, ayant montré que Dupixent réduisait significativement les démangeaisons et l'urticaire à la semaine 24, par rapport à placebo.

L'UCS est une maladie inflammatoire chronique de la peau en partie due à une inflammation de type 2. Dans l'UE, plus de 270 000 personnes âgées de 12 ans et plus sont atteintes d'UCS insuffisamment contrôlée par les antihistaminiques.