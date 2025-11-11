Feu vert de Bruxelles pour une coentreprise entre Iberdrola et Echelon DC dans les data centers

La Commission européenne a approuvé la création d'une coentreprise entre Echelon DC Holding (Irlande) et Iberdrola Participaciones (Espagne) dédiée au développement et à l'exploitation de plusieurs centres de données en Espagne.



La Commission estime que l'opération ne soulève pas de problème de concurrence, les deux sociétés n'étant ni concurrentes ni actives sur des marchés verticalement liés, et que les activités de la coentreprise restent limitées dans l'Espace économique européen.



Cette autorisation, délivrée dans le cadre de la procédure simplifiée, ouvre la voie à des investissements conjoints dans des infrastructures numériques et d'intelligence artificielle durables, en ligne avec les priorités de transition numérique et écologique de l'Union européenne.