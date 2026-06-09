Feu vert de l'AC à la prise de contrôle de Pizzorno par Paprec

Pizzorno Environnement indique que l'Autorité de la concurrence française a approuvé, le 4 juin, le projet de cession par la famille Pizzorno-Devalle de 30,64% du capital de Pizzorno au groupe Paprec, à un prix de 62,50 EUR par action, une cession qui sera donc réalisée dans les prochains jours.

À l'issue de cette opération, Paprec détiendra 50,64% du capital et 50,02% des droits de vote de Pizzorno, et continuera d'agir de concert avec la famille Pizzorno-Devalle, qui conservera 21,18% du capital et 30% des droits de vote, devenant ainsi le 2e actionnaire du groupe de gestion des déchets.



Paprec, agissant de concert avec la famille Pizzorno-Devalle, déposera un projet d'offre publique d'achat simplifiée, à caractère obligatoire, auprès de l'AMF, visant les actions Pizzorno au prix de 62,50 EUR par action dans les prochaines semaines, sans intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.