Feu vert de l'AC à la prise de contrôle de Pizzorno par Paprec
Pizzorno Environnement indique que l'Autorité de la concurrence française a approuvé, le 4 juin, le projet de cession par la famille Pizzorno-Devalle de 30,64% du capital de Pizzorno au groupe Paprec, à un prix de 62,50 EUR par action, une cession qui sera donc réalisée dans les prochains jours.
À l'issue de cette opération, Paprec détiendra 50,64% du capital et 50,02% des droits de vote de Pizzorno, et continuera d'agir de concert avec la famille Pizzorno-Devalle, qui conservera 21,18% du capital et 30% des droits de vote, devenant ainsi le 2e actionnaire du groupe de gestion des déchets.
Paprec, agissant de concert avec la famille Pizzorno-Devalle, déposera un projet d'offre publique d'achat simplifiée, à caractère obligatoire, auprès de l'AMF, visant les actions Pizzorno au prix de 62,50 EUR par action dans les prochaines semaines, sans intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.
Groupe Pizzorno Environnement figure parmi les principaux prestataires français de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- collecte, transport, tri et nettoiement de déchets (83,5%) : collecte d'ordures ménagères, commerciales et industrielles, prestations de transfert par compaction, par pressage ou par transport en camions, mise à disposition de caissons auprès d'industriels pour évacuer les déchets vers des plates-formes de pré tri, etc. En outre, le groupe propose des prestations d'assainissement (curage d'égouts et de fosses septiques, entretien de réseaux d'eaux propres et sales, pompage de cuves, de caves et d'autres sites inondés, etc.) et de nettoyage industriel (entretien de locaux, de centres commerciaux, de bureaux et de bâtiments publics) ;
- traitement des déchets (16,5%) : exploitation d'installations de stockage et de traitement des ordures ménagères, des déchets industriels, des boues et des mâchefers.
La totalité du CA est réalisée en France.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.