L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) déposé par Société Générale pour le compte de Legrand, visant les actions Cogelec. Une nouvelle information sera publiée pour en faire connaître le calendrier.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 29 euros, la totalité des 2 065 261 actions Cogelec existantes qu'il ne détient pas directement ou indirectement, représentant 23,21% du capital de cette société.
Il a l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire, en contrepartie d'une indemnisation unitaire de 29 euros.
Cogelec SA est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'interphones et de systèmes de contrôle d'accès des logements collectifs (sociaux ou privés). La société propose, sous les marques Hexact et Intratone, des interphones permettant au visiteur d'être entendu et parfois, vu sur un téléphone ou sur tout autre appareil électronique. Il propose également des solutions de contrôle d'accès sécurisé (serrures électroniques et badges agents) destinées à favoriser l'accès des résidents et des prestataires de services, tels les agents de La Poste, et à empêcher les personnes non autorisées à pénétrer dans les halls des immeubles.
