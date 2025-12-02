La Commission européenne a autorisé, au titre du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une coentreprise entre Covivio Immobilien, Covivio Holding (toutes deux allemandes) et la Caisse des Dépôts et Consignations (française).
L'opération porte principalement sur la prestation de services dans le secteur immobilier à Berlin (Allemagne).
La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu du caractère négligeable des activités de la coentreprise dans l'Espace économique européen et des positions de marché combinées limitées des sociétés résultant de l'opération envisagée.
L'opération notifiée a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
