Roche annonce avoir obtenu l'approbation de la FDA des Etats-Unis avec une dérogation CLIA, ainsi qu'un marquage CE de l'Union européenne, pour son premier test sur point de soins pour diagnostiquer les infections à Bordetella, y compris la coqueluche.
Le test sur point de prise en charge délivre des résultats précis à la PCR en seulement 15 minutes, permettant aux professionnels de santé d'agir rapidement et de prévenir des complications graves et la transmission ultérieure.
Selon Roche, ce test détecte et différencie 3 types d'infections à Bordetella pouvant provoquer des symptômes de toux similaires, garantissant ainsi que les patients reçoivent le bon diagnostic dans les plus brefs délais.
"Un diagnostic précoce peut réduire le risque de complications et de maladies graves chez les groupes vulnérables tels que les nourrissons et les personnes âgées, en permettant des décisions de soins plus rapides et plus précises", souligne-t-il.
