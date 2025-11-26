Feu vert de la FDA à un traitement du cancer de l'estomac d'AstraZeneca

AstraZeneca a annoncé mercredi que la FDA américaine avait approuvé l'utilisation d'Imfinzi dans le traitement du cancer précoce de l'estomac, faisant de l'anticorps monoclonal vedette développé par le groupe pharmaceutique la première et seule immunothérapie péri-opératoire autorisée aux Etats-Unis pour les cancers gastriques et gastro-oesophagiens à un stade initial.



Dans le détail, l'autorisation de l'autorité sanitaire porte sur l'association d'Imfinzi (durvalumab) avec une chimiothérapie standard chez les patients adultes atteints de cancers gastriques ou de la jonction gastro-oesophagienne (GEJ) opérables, à un stade précoce ou localement avancé.



Le schéma thérapeutique validé comprend une phase néoadjuvante combinant Imfinzi et chimiothérapie avant la chirurgie, suivie d'un traitement adjuvant mêlant Imfinzi et chimiothérapie, puis d'une phase d'Imfinzi en monothérapie.



Dans un communiqué, AstraZeneca indique que le feu vert de la FDA repose sur les résultats d'un essai de phase III ayant montré une réduction de 29% du risque de progression, de récidive ou de décès chez les patients traités, ainsi qu'une baisse de 22% du risque de décès pour le schéma incluant Imfinzi par rapport à la chimiothérapie seule.



Le cancer gastrique constitue actuellement la cinquième cause de mortalité liée au cancer dans le monde, avec près d'un million de nouveaux cas diagnostiqués chaque année.



L'an dernier, ce sont quelque 6 500 patients souffrant d'un cancer gastrique ou GEJ à un stade précoce ou localement avancé qui se sont vu administrer un traitement aux Etats-Unis, souligne le laboratoire.