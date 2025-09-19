Medtronic annonce avoir reçu l'approbation de la FDA des Etats-Unis pour Altaviva, une thérapie mini-invasive de neuromodulation tibiale implantable (ITNM) insérée près de la cheville et conçue pour traiter l'incontinence urinaire par impériosité.
'Les problèmes de contrôle de la vessie touchent environ 43 millions d'adultes américains', souligne le groupe, estimant que ce dispositif élargira les options de traitement pour les 16 millions vivant avec des envies et fuites urinaires.
Installé légèrement sous la peau et au-dessus du fascia, Altaviva envoie des impulsions électriques au nerf tibial, aidant à rétablir la communication entre la vessie et le cerveau pour réguler le contrôle de la vessie.
L'appareil est conçu pour avoir une durée de vie de la batterie de 15 ans dans les paramètres de traitement attendus et administre le traitement automatiquement, ne nécessitant aucune intervention quotidienne ou réglage manuel.
