Feu vert de la FDA au MiniMed Go Smart MDI de Medtronic
Medtronic annonce l'autorisation 510(k) de la FDA des Etats-Unis pour son système MiniMed Go Smart Multiple Daily Injection (MDI) qui intègre le stylo à insuline intelligent InPen avec le capteur Instinct fabriqué par Abbott, le tout connecté via l'application MiniMed Go.
Ce système est approuvé pour les personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2 nécessitant de l'insuline âgées de 7 ans et plus, ainsi que pour les enfants de 2 à 6 ans sous la supervision d'un adulte aidant.
Il s'agit ainsi du seul système MDI intelligent qui "intègre automatiquement le dosage d'insuline et les données de glucose dans une seule application pour fournir des informations de valeur aux personnes effectuant plusieurs injections quotidiennes".
Medtronic prévoit que le lancement commercial de MiniMed Go débutera aux Etats-Unis ce printemps. "Plus de 15 millions de personnes diabétiques dans le monde dépendent de multiples injections quotidiennes", souligne l'équipementier médical.
Medtronic plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de dispositifs et d'équipements médicaux. Le CA par domaine d'activité se répartit comme suit :
- chirurgies générale et mini-invasive (25%) : équipements chirurgicaux, systèmes de surveillance intra-opératoire, systèmes de ventilation, etc. ;
- gestion du rythme cardiaque (19%) : stimulateurs cardiaques implantables, défibrillateurs implantables et défibrillateurs externes automatiques, sondes d'ablation cardiaque, etc. ;
- maladies vasculaires et chirurgie cardiaque (18,1%) : stents coronariens, endoprothèses pour les pathologies de l'aorte, systèmes de protection distale, cathéters, prothèses valvulaires cardiaques, matériel d'autotransfusion, dispositifs d'ablation cardiaque, etc. ;
- technologies crâniennes et rachidiennes (14,8%) : prothèses rachidiennes, prothèses discales, systèmes de stimulation cérébrale, technologies de greffe osseuse et de chirurgie rachidienne mini-invasive, etc. Par ailleurs, le groupe développe des systèmes de navigation chirurgicale guidée par imagerie médicale ;
- maladies neurovasculaire, oto-rhino-laryngologie (ORL) et pelviennes (8,7%) ;
- gestion du diabète (8,2%) : systèmes internes et externes de surveillance de la glycémie et pompes à insuline ;
- maladies neurologiques (5,7%) : produits de neurostimulation et d'administration de médicaments par pompe, outils de diagnostic, etc. ;
- autres (0,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Irlande (0,3%), Etats-Unis (51,2%) et autres (48,5%).
