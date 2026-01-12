Feu vert de la FDA au MiniMed Go Smart MDI de Medtronic

Medtronic annonce l'autorisation 510(k) de la FDA des Etats-Unis pour son système MiniMed Go Smart Multiple Daily Injection (MDI) qui intègre le stylo à insuline intelligent InPen avec le capteur Instinct fabriqué par Abbott, le tout connecté via l'application MiniMed Go.

Ce système est approuvé pour les personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2 nécessitant de l'insuline âgées de 7 ans et plus, ainsi que pour les enfants de 2 à 6 ans sous la supervision d'un adulte aidant.



Il s'agit ainsi du seul système MDI intelligent qui "intègre automatiquement le dosage d'insuline et les données de glucose dans une seule application pour fournir des informations de valeur aux personnes effectuant plusieurs injections quotidiennes".



Medtronic prévoit que le lancement commercial de MiniMed Go débutera aux Etats-Unis ce printemps. "Plus de 15 millions de personnes diabétiques dans le monde dépendent de multiples injections quotidiennes", souligne l'équipementier médical.