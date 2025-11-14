Euronext annonce que la Commission hellénique du marché des capitaux (HCMC) a approuvé son projet d'acquisition d'une participation qualifiée dans ATHEX Group, l'exploitant de la Bourse d'Athènes.

Du fait de cette autorisation, ainsi que de celle de l'Autorité de régulation de l'énergie, des déchets et de l'eau, l'offre publique du groupe de bourses paneuropéen sur ATHEX Group est désormais inconditionnelle.

'Cette décision représente une étape importante dans le processus d'acquisition, renforçant ainsi l'engagement d'Euronext sur les marchés de capitaux grecs et renforçant davantage son infrastructure de marché', explique-t-il.

La période d'acceptation de l'offre publique, qui a commencé le 6 octobre dernier, prendra fin le 17 novembre à 14h00 (heure d'Europe de l'Est). Euronext en annoncera les résultats le 19 novembre prochain.