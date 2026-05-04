Feu vert des actionnaires d'UniCredit à l'émission d'actions
UniCredit fait part du vote positif de ses actionnaires, réunis en assemblée générale extraordinaire (AGE), à son projet d'émission de jusqu'à 470 000 000 actions nouvelles, en vue de financer une montée au capital de Commerzbank.
Le conseil d'administration d'UniCredit est ainsi autorisé à procéder, d'ici au 31 décembre 2027, à l'émission d'un maximum de 470 000 000 actions ordinaires en plusieurs tranches, à un prix qu'il déterminera.
Pour mémoire, l'établissement financier italien avait convoqué cette AGE il y a un mois, dans le cadre de son projet d'offre publique sur son pair allemand Commerzbank présenté en mars, visant à monter à plus de 30% du capital de la banque allemande.
Il expliquait alors que cette initiative visait à franchir un seuil prévu par la réglementation allemande pour faciliter un dialogue "constructif" avec Commerzbank et ses parties prenantes dans les prochaines semaines, mais sans objectif de prise de contrôle par ce biais.
UniCredit S.p.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens. Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- banque de détail (48,6%) ;
- banque d'affaires, d'investissement, de financement et de marché (47,2%) : crédit-bail, affacturage, réalisation d'opérations sur titres, interventions sur les marchés de taux, de change, d'actions et de produits dérivés, intermédiation boursière, etc. ;
- autres (4,2%).
A fin 2025, le groupe gère 535,4 MdsEUR d'encours de dépôts et 433,5 MdsEUR d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 3 075 agences implantées essentiellement en Italie (1 941).
La répartition géographique des revenus (avant éliminations intragroupe) est la suivante : Italie (44,1%), Allemagne (21,9%), Europe centrale et de l'Est (19%), Autriche (10,5%) et Russie (4,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.