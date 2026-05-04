Feu vert des actionnaires d'UniCredit à l'émission d'actions

UniCredit fait part du vote positif de ses actionnaires, réunis en assemblée générale extraordinaire (AGE), à son projet d'émission de jusqu'à 470 000 000 actions nouvelles, en vue de financer une montée au capital de Commerzbank.

Le conseil d'administration d'UniCredit est ainsi autorisé à procéder, d'ici au 31 décembre 2027, à l'émission d'un maximum de 470 000 000 actions ordinaires en plusieurs tranches, à un prix qu'il déterminera.



Pour mémoire, l'établissement financier italien avait convoqué cette AGE il y a un mois, dans le cadre de son projet d'offre publique sur son pair allemand Commerzbank présenté en mars, visant à monter à plus de 30% du capital de la banque allemande.



Il expliquait alors que cette initiative visait à franchir un seuil prévu par la réglementation allemande pour faciliter un dialogue "constructif" avec Commerzbank et ses parties prenantes dans les prochaines semaines, mais sans objectif de prise de contrôle par ce biais.