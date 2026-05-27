Feu vert en vue pour l'opération à 110 milliards de dollars entre Paramount et Warner Bros
Les autorités américaines de la concurrence semblent disposées à donner leur feu vert au rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount pour 110 milliards de dollars, selon des informations publiées mardi par Semafor, qui cite des sources proches du dossier.
Warner Bros. Discovery, Inc. est un groupe de médias et de divertissements organisé autour de 3 pôles d'activités :
- diffusion de chaînes TV aux Etats-Unis et à l'international (47,9% du CA) ;
- production et distribution audiovisuelles (27,6%) : notamment production, distribution et octroi de licences de films et de programmes télévisés ;
- diffusion de chaînes TV payantes et diffusion en streaming (24,5%).
Le CA par source de revenus se ventile entre redevances et droits de distribution (50,1%), ventes de contenus et de droits audiovisuels (26,2%), ventes d'espaces publicitaires (20,6%) et autres (3,1%).
67,2% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.