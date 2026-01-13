L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a officiellement accepté le dossier d'enregistrement de nouveau médicament (NDA) pour le pimicotinib.
Ce traitement systémique cible la tumeur à cellules géantes des gaines tendineuses (TGCT), une pathologie débilitante aux options thérapeutiques limitées.
Cette décision s'appuie sur les résultats de l'étude de phase 3 MANEUVER, qui a démontré une amélioration statistiquement significative du taux de réponse objective (ORR) à 25 semaines par rapport au placebo.
Selon David Weinreich, directeur mondial de la recherche et du développement et directeur médical de Merck KGaA, ce médicament offre l'opportunité de "faire progresser de manière significative les soins pour les personnes vivant avec la TGCT".
Les données cliniques révèlent non seulement une réduction de la charge tumorale, mais aussi une amélioration de la mobilité et une diminution de la douleur. Déjà autorisé en Chine par l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA) en décembre 2025, le pimicotinib est actuellement sous examen par d'autres instances réglementaires internationales.
Merck KGaA cède un peu plus de 1% ce matin à Francfort mais signe une progression de plus de 6% depuis le début de l'année.
Merck KGaA figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques et chimiques mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions et produits pour les recherches scientifiques et biotechnologiques (42,1%) ;
- produits pharmaceutiques (40%) : médicaments prescrits sous ordonnance destinés au traitement du diabète, du cancer, de la sclérose en plaques, de l'infertilité, des maladies cardiovasculaires, des troubles du système nerveux central, des troubles inflammatoires, etc. ;
- matériaux de performance pour l'industrie électronique (17,9%) : matériaux semi-conducteurs, cristaux liquides, pigments et additifs, matériaux organiques à base de carbone, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (4,7%), Suisse (1,9%), Europe (22,6%), Etats-Unis (25,7%), Amérique du Nord (1,3%), Chine (13,5%), Asie-Pacifique (19,6%), Amérique latine (7%), Moyen-Orient et Afrique (3,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.