Feu vert US à un nouvel anticholestérol de Merck

Le groupe biopharmaceutique américain Merck a annoncé jeudi avoir obtenu des autorités américaines de santé (FDA) l'autorisation de commercialiser Lipfendra, un nouveau type de traitement du cholestérol, ce qui permettait à son titre de progresser dans les échanges électroniques d'avant-Bourse à Wall Street.

Dans un communiqué, le laboratoire précise que le feu vert de la FDA repose sur deux études de phase 3 ayant révélé que le comprimé avait permis de réduire de 56% le taux de cholestérol LDL (LDL-C) des participants au bout de 24 semaines de traitement.



Merck souligne qu'il s'agit du premier médicament contre le cholestérol approuvé par la FDA ciblant précisément la protéine PCSK9 afin d'augmenter la capture hépatique des graisses circulant dans le sang.



Une avancée majeure pour ce type de traitement, qui pourra désormais s'administrer par voie orale, via un comprimé quotidien, plutôt que par injection.



Suite à ces annonces, l'action Merck était attendue en hausse de plus de 1% jeudi matin à la Bourse de New York, dans un marché qui s'annonce autour de l'équilibre.