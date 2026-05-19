Gaztransport & Technigaz est le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Le CA 2025 par source de revenus se répartit comme suit : - perception de redevances (92,1%) : revenus issus de la construction des méthaniers (94,4% du CA 2025), des navires propulsés au GNL (2,7%), des unités flottantes de stockage et de regazéification (1,5%) et des unités flottantes de production, de stockage et déchargement du GNL (1,4%) ; - ventes de services (2,8%) : services d'ingénierie, de conseil, de formation, d'assistance à la maintenance et de réalisation d'études techniques ; - ventes de solutions marines et digitales (4,5%) : destinées à améliorer la performance opérationnelle, la sécurité et l'efficacité énergétique des flottes ; - ventes d'hydrogène (0,6%).