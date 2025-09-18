Figeac Aéro est spécialisé dans la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles à destination des industriels de l'aéronautique. Le CA par activité se répartit comme suit : - réalisation de pièces de structure pour l'aéronautique (90,8%) ; - autres (9,2%) 65,5% du CA est réalisé en France.