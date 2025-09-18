Figeac Aéro annonce avoir renouvelé et prolongé sur plusieurs années quatre contrats majeurs avec Safran Aircraft Engines (SAE).
Ces contrats portent sur des pièces de moteurs LEAP, pour un montant total de chiffre d'affaires annuel de plus de 15 MEUR.
Quatre contrats majeurs sont dès aujourd'hui renouvelés et prolongés, jusqu'en fin 2030. Ceux-ci portent sur des pièces à forte valeur ajoutée des moteurs LEAP, équipant les appareils des familles A320 et B737.
Figeac Aéro a renouvelé des contrats avec Safran Aircraft Engines
Publié le 18/09/2025 à 18:20
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager