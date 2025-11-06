Figeac Aéro affiche, pour les 6 premiers mois de son exercice 2025-26, un chiffre d'affaires de 215,3 millions d'euros, en croissance organique de 9,6% (+7,7% en données publiées), avec une dynamique de 9,1% sur le 2e trimestre.
Cette dynamique est portée par ses deux divisions : en organique au 2e trimestre, les activités aérostructures et aéromoteurs ont progressé de 8,2% pour atteindre 105 MEUR, tandis que les activités défense et énergie se sont accrues de 22%.
'Cette performance en ligne avec notre plan de développement soutient notre confiance dans l'atteinte de l'objectif annuel, entre 470 et 490 MEUR, ce qui constituera un nouveau plus haut historique pour le groupe', affirme son DGA Thomas Girard.
'En complément de ce bon chiffre semestriel, nous notons un regain d'optimisme sensible au sein de la filière aéronautique, permettant de réduire les incertitudes concernant sa capacité à accélérer les cadences de production', souligne-t-il en outre.
Figeac Aéro est spécialisé dans la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles à destination des industriels de l'aéronautique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- réalisation de pièces de structure pour l'aéronautique (90,8%) ;
- autres (9,2%)
65,5% du CA est réalisé en France.
