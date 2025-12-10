Figeac Aéro améliore sa marge d'EBITDA courant

Figeac Aéro publie un résultat net de -17,4 millions d'euros au titre de son 1er semestre 2025-26, contre -4,4 MEUR un an auparavant, mais un EBITDA courant en hausse de 18,6% à 30,6 MEUR, soit une marge accrue de 130 points de base à 14,2%.



"Cette évolution s'explique principalement par la croissance de l'activité et dans une moindre mesure, de la poursuite des progrès au Mexique et des renégociations de contrats", explique l'équipementier aéronautique.



Figeac Aéro a enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 215,3 MEUR, en croissance organique de 9,6% (+7,7% en données publiées), alignant ainsi un 18e trimestre consécutif de croissance du chiffre d'affaires.



"L'activité est tirée par les activités Aéro, avec une belle croissance de la quasi-totalité des programmes Airbus et du moteur LEAP, qui bénéficie du redressement des volumes du 1B équipant les 737 de Boeing, et par les activités Défense & Energie", explique-t-il.



Le groupe confirme ses objectifs financiers pour l'exercice 2025-26 d'un chiffre d'affaires entre 470 et 490 MEUR, d'un EBITDA courant entre 77 et 83 MEUR, d'un free cash-flow entre 35 et 40 MEUR, et d'un levier financier ramené autour de 3 fois.