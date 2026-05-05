Figeac Aéro atteint un CA annuel record de 486,8 millions d'euros

Le groupe aéronautique confirme une dynamique de croissance soutenue sur l'exercice 2025/2026, portée par la montée en cadence des programmes civils et militaires. Le quatrième trimestre marque un nouveau record d'activité.

Figeac Aéro publie un chiffre d'affaires de 486,8 MEUR sur l'ensemble de l'exercice clos au 31 mars 2026, en hausse de 12,6% en données publiées et de 15,8% en organique par rapport à l'exercice précédent. Il s'agit d'un plus haut historique pour le groupe.



Sur le seul quatrième trimestre, l'activité s'élève à 150,4 MEUR, en croissance de 16,6% en données publiées et de 24,1% en organique, marquant le trimestre le plus élevé jamais enregistré. Cette performance reflète notamment une forte progression des activités Aérostructures & Aéromoteurs (+18,0% publié, +26,1% organique), soutenues par la hausse des cadences et un effet non récurrent de 9,8 MEUR lié à l'externalisation de certaines activités de maintenance .



La division Défense & Énergie reste stable sur le trimestre à 10 MEUR, la bonne tenue des activités de défense compensant des décalages dans l'hydro et le nucléaire.



Sur le plan commercial, le carnet de commandes atteint 4,8 MdsEUR au 31 mars 2026, en progression de 3,6% par rapport à fin décembre 2025, offrant une visibilité élevée dans un contexte de demande toujours soutenue dans l'aéronautique.



"Nous franchissons une nouvelle étape symbolique aujourd'hui avec un 20ème trimestre consécutif de croissance du chiffre d'affaires et l'atteinte de notre objectif pour le cinquième exercice de suite", a commenté Thomas Girard, le directeur général adjoint.



Concernant les perspectives, le groupe confirme l'ensemble de ses objectifs financiers pour l'exercice 2025/26, à savoir un EBITDA courant attendu entre 77 et 83 MEUR et des free cash flows compris entre 35 et 40 MEUR, ainsi qu'une poursuite de la réduction de l'endettement avec un levier financier entre 3 et 3,5.



A plus long terme, Figeac Aéro vise plus de 600 MEUR de chiffre d'affaires à horizon 2028, dans un environnement sectoriel jugé toujours porteur.