Hier soir, Figeac Aéro a publié un chiffre d'affaires de 486,8 MEUR au titre de l'exercice 2025/26, en croissance organique de 15,8% (+12,6% en données publiées) par rapport à l'exercice 2024/25, et conforme au consensus.
En revanche, le résultat opérationnel est ressorti à 28,2 MEUR, en hausse de 26% mais nettement sous le consensus (33,2 MEUR), tandis que le résultat net est ressorti à 0,5 MEUR, là aussi très loin du consensus (12,2 MEUR).
Ce matin, TP ICAP Midcap estime que la trajectoire du groupe demeure solide et met en avant la croissance organique de 15,8% et l'EBITDA courant de 78,7 MEUR, en hausse de 24% hors effet de change. Le levier financier a par ailleurs poursuivi son amélioration, à 3,35x contre 3,8x un an plus tôt.
Selon l'analyste, la dynamique de marché reste d'ailleurs favorable : la montée des cadences dans l'aéronautique civile, le potentiel du programme A350 et la vigueur de la demande dans la défense soutiennent les perspectives de croissance du groupe.
Le bureau d'études souligne également que les pressions sur les prix demeurent limitées en raison des tensions persistantes dans la chaîne d'approvisionnement, offrant aux sous-traitants la possibilité de préserver, voire d'améliorer, leurs marges.
Enfin, l'analyste revient sur l'enveloppe additionnelle de 20 à 30 MEUR prévue pour accroître les capacités industrielles, soutenir la défense et saisir d'éventuelles opportunités de M&A créatrices de valeur, un investissement qui devrait permettre de consolider la position concurrentielle de Figeac Aero à moyen terme, juge le broker.
Figeac Aéro est spécialisé dans la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles à destination des industriels de l'aéronautique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- réalisation de pièces de structure pour l'aéronautique (90,8%) ;
- autres (9,2%)
65,5% du CA est réalisé en France.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.