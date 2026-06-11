Figeac Aéro décroche après ses résultats, TP ICAP Midcap reste positif

L'analyste confirme sa note d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours inchangé de 13,5 euros. Le marché est moins conciliant : le titre abandonne 3,2%, à 10,2 euros.

Hier soir, Figeac Aéro a publié un chiffre d'affaires de 486,8 MEUR au titre de l'exercice 2025/26, en croissance organique de 15,8% (+12,6% en données publiées) par rapport à l'exercice 2024/25, et conforme au consensus.



En revanche, le résultat opérationnel est ressorti à 28,2 MEUR, en hausse de 26% mais nettement sous le consensus (33,2 MEUR), tandis que le résultat net est ressorti à 0,5 MEUR, là aussi très loin du consensus (12,2 MEUR).



Ce matin, TP ICAP Midcap estime que la trajectoire du groupe demeure solide et met en avant la croissance organique de 15,8% et l'EBITDA courant de 78,7 MEUR, en hausse de 24% hors effet de change. Le levier financier a par ailleurs poursuivi son amélioration, à 3,35x contre 3,8x un an plus tôt.



Selon l'analyste, la dynamique de marché reste d'ailleurs favorable : la montée des cadences dans l'aéronautique civile, le potentiel du programme A350 et la vigueur de la demande dans la défense soutiennent les perspectives de croissance du groupe.



Le bureau d'études souligne également que les pressions sur les prix demeurent limitées en raison des tensions persistantes dans la chaîne d'approvisionnement, offrant aux sous-traitants la possibilité de préserver, voire d'améliorer, leurs marges.



Enfin, l'analyste revient sur l'enveloppe additionnelle de 20 à 30 MEUR prévue pour accroître les capacités industrielles, soutenir la défense et saisir d'éventuelles opportunités de M&A créatrices de valeur, un investissement qui devrait permettre de consolider la position concurrentielle de Figeac Aero à moyen terme, juge le broker.