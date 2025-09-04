Figeac Aero en recul malgré un CA trimestriel en croissance

Figeac Aéro recule de 2% après l'annonce par l'équipementier aéronautique d'un chiffre d'affaires en progression de 8,4% (+10,3% en organique) au titre de son premier trimestre 2025-26, pour atteindre 101,9 millions d'euros.



L'activité est principalement portée par les aérostructures et aéromoteurs, dont le CA a atteint 94,3 MEUR, en croissance organique de 12,2%, une dynamique 'soutenue par l'ensemble des principaux programmes aéronautiques, et notamment une accélération nette de l'A350 et du LEAP-1B'.



Les activités défense et énergie ont reculé de 9,6%, principalement en raison de difficultés opérationnelles liées aux intempéries ayant impacté Mécabrive Industries en juin, mais Figeac laisse inchangées les perspectives de croissance de ces activités.



Tout en restant attentif aux évolutions du contexte macroéconomique, le groupe confirme sa trajectoire de croissance rentable et de désendettement. Pour l'exercice 2025-26, il anticipe un CA entre 470 et 490 MEUR, ainsi qu'un EBITDA courant entre 77 et 83 MEUR.