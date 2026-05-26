Figeac Aéro signe un contrat avec un client aux États-Unis
Figeac Aéro annonce l'extension de son partenariat avec l'un de ses clients aux États-Unis. Le groupe a signé un nouveau contrat de plusieurs millions de dollars portant sur la production de longerons d'aile.
Ce client américain, un constructeur d'appareils civils et militaires de premier plan, a commandé des longerons d'aile destinés à équiper l'un de ses appareils civils.
Les longerons d'aile sont des pièces usinées en aluminium de grande dimension, constituant l'élément structurel principal de la voilure dans le sens de l'envergure. Ils s'étendent généralement de la base jusqu'au bout de l'aile et supportent les charges de poids et aérodynamiques.
La production sera réalisée sur le site du groupe à Wichita et devrait démarrer dès le second semestre de l'exercice en cours. Aucun investissement industriel significatif n'est attendu, la production s'appuyant sur les capacités industrielles existantes.
Avec ce nouveau contrat, Figeac Aéro confirme son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires annuel compris entre 80 MEUR et 100 MEUR à l'horizon mars 2028.
Shane Torgler, Directeur de Figeac Aéro Wichita, a déclaré : " Ce nouveau contrat illustre à la fois le potentiel de développement identifié dès le lancement du partenariat et la perspective d'accompagnement de la croissance des besoins de nos clients tant dans le civil que dans le militaire aux États-Unis. "
Figeac Aéro est spécialisé dans la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles à destination des industriels de l'aéronautique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- réalisation de pièces de structure pour l'aéronautique (90,8%) ;
- autres (9,2%)
65,5% du CA est réalisé en France.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.