Figeac Aéro signe un nouveau contrat au Mexique pour le programme A220

Figeac Aéro annonce la signature d'un nouveau contrat au Mexique portant sur la production de pièces d'équipements électriques destinés au programme A220.



Le contrat porte sur la fabrication d'ensembles de pièces en aluminium de moyenne dimension destinés à des équipements électriques pour l'A220.



Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre du développement au Mexique de la chaîne d'approvisionnement du client.



Le groupe dispose d'un fort savoir-faire et de capacités industrielles immédiatement mobilisables dans les activités de tôlerie et d'assemblage, sans nécessiter de nouveaux investissements.



Figeac Aéro anticipe un chiffre d'affaires total sur la durée du contrat de l'ordre de 18 M$ et une vitesse de croisière atteinte dès 2027.



Guillaume Pirat, Directeur des Ventes Amérique du Nord, a déclaré : " Nous connaissons un fort momentum en Amérique du Nord. Il est soutenu par une confiance des grands donneurs d'ordre aéronautiques désormais installée pour accompagner le développement de programmes avions stratégiques. ".



" En s'appuyant sur notre savoir-faire et les efforts d'investissement du Groupe au Mexique, nous avons su offrir une solution industrielle robuste et compétitive. Cela nous permet de réaliser le fort potentiel de croissance de la zone. " ajoute Benjamin Thomas, Directeur des Opérations Aéronautiques Amérique du Nord.