L’action Figma a grimpé de plus de 10% lundi, enregistrant sa plus forte hausse depuis son introduction en Bourse en juillet. Ce rallye a suivi la démonstration par Sam Altman, PDG d’OpenAI, d’une intégration avancée de Figma dans ChatGPT lors de la conférence DevDay à San Francisco. Altman a montré comment les utilisateurs peuvent désormais faire appel à des applications tierces directement depuis une conversation, illustrant l’usage par un exemple concret de conception produit avec Figma.

Grâce à cette intégration, un utilisateur peut demander à ChatGPT de créer un schéma fonctionnel à partir d’un croquis, l’application Figma exécutant automatiquement la tâche. Cette démonstration a suscité un vif engouement, propulsant le titre jusqu’à 16% en séance. L’intégration repose sur le nouvel Apps SDK d’OpenAI, qui permet aux développeurs de connecter leurs services à ChatGPT tout en restant dans l’interface de discussion. Figma peut notamment être couplé à son outil collaboratif FigJam pour prolonger le travail d’équipe autour des projets.

Apps SDK s’appuie sur le Model Context Protocol, un standard ouvert développé par Anthropic. Altman a précisé que les développeurs pourront soumettre leurs applications à validation d’ici fin 2025 et bénéficier à terme de nouvelles options de monétisation. OpenAI multiplie les intégrations commerciales, après avoir récemment permis l’achat de produits Etsy depuis ChatGPT, une stratégie qui ouvre la voie à un écosystème d’applications conversationnelles intégré.