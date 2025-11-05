Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de Figma atteint 274,2 millions de dollars, en hausse de 38% et au-dessus des 265,2 millions attendus. Le bénéfice ajusté ressort à 10 cents par action, tandis que la perte nette comptable grimpe à 1,10 milliard de dollars (-2,72 dollars par action) liée à la rémunération en actions post-IPO. La marge opérationnelle ajustée s’élève à 12%, contre un consensus de 6,5% selon StreetAccount. Pour le quatrième trimestre, Figma vise 292 à 294 millions de dollars de revenus, soit une croissance attendue de 35%, au-dessus des 283 millions prévus.

L’IA tire la demande via Figma Make, qui génère des maquettes à partir d’instructions textuelles et sert de levier d’acquisition. Environ 30% des clients générant plus de 100 000 dollars annuels l’utilisent chaque semaine, indique Dylan Field. Le taux de rétention nette pour les clients dépensant au moins 10 000 dollars monte à 131%, contre 129% au trimestre précédent. Le nombre d’organisations au-delà de 100 000 dollars de dépenses atteint 1 262, en progression de 13% depuis fin juin.

Le titre progresse de d'un peu plus de 6% dans les transactions post clôture.