Le logiciel de design d'interfaces et d'expériences utilisateur a présenté ses premiers résultats en tant que société cotée. La réaction est à la hauteur de la mauvaise surprise. Le titre perd 17% à l'heure où ces lignes sont rédigées.

Tout avait bien démarré fin juillet dernier lors de la première séance de cotation : le titre s’était envolé. L’euphorie n’a toutefois pas duré puisqu’il est rapidement venu s’installer sous ses niveaux d’introduction.

Mais le véritable test inaugural pour le marché avait lieu hier en fin de séance avec la publication des chiffres du troisième trimestre. Ils sont globalement conformes aux attentes mais ce sont les prévisions qui ont déçu. La croissance annuelle est attendue à 37% lorsque les analystes espéraient plus de 40%.

En apparence, un écart de 3 points peut sembler assez mince pour provoquer une telle correction au regard d’une croissance proche de 40 %. Mais le titre se paie déjà très cher, à plus de 200 fois les bénéfices attendus. À ce niveau de valorisation, le marché anticipe un potentiel considérable de bénéfices futurs et se contente rarement du “conforme aux attentes”. Il faut dépasser les prévisions, sans quoi les multiples deviennent intenables.

Cette déconvenue n’altère toutefois en rien la qualité intrinsèque du dossier. Déjà parce que Figma progresse dans un marché où la concurrence actuelle est faible. Le domaine de Figma est le design UX/UI qui sert à la conception du fonctionnement et de l’apparence d’un site ou d’une application : où placer un bouton, comment organiser la navigation, tester si un parcours est simple et agréable. A l’opposé, des acteurs comme Adobe et Canva interviennent dans la création graphique avec le but de produire des visuels (logos, affiches, photos retouchées, posts pour les réseaux sociaux) avec un objectif esthétique. Adobe avait certes développé un concurrent direct avec Adobe XD, mais le groupe a fini par l’abandonner après l’échec de sa tentative de rachat de Figma. De plus, pour un potentiel nouveau concurrent, les barrières à l’entrée sont élevées car développer un logiciel aussi puissant, fluide, collaboratif et déjà largement adopté nécessite d’énormes investissements techniques.

Ensuite, la base de clients est considérable avec 13 millions d’utilisateurs actifs mensuels, 78% des entreprises du Forbes 2000 mais avec seulement 450 000 membres payants. Cela laisse un immense potentiel de conversion. La fidélité est également au rendez-vous, avec un taux de rétention largement supérieur à 100 %. De plus, la société a démontré sa capacité à imposer des hausses de prix sans dégrader la demande, comme celle de mars dernier. Enfin, plus de 80% des clients utilisent au moins deux des produits que ce soit pour concevoir des applications web et mobiles, des outils dédiés au développement logiciel, au processus créatif ou à la collaboration.

L’autre grand atout de la société réside dans l’intelligence artificielle. L’essor rapide de nouvelles applications et la modernisation des anciennes en font des moteurs essentiels pour son logiciel. Car l’IA joue désormais un rôle central dans le processus de conception, de la génération d’idées jusqu’au déploiement d’applications.

Figma demeure le leader d’un marché de niche en forte croissance, où la concurrence est limitée. Les marges sont nettement supérieures aux pairs et les liquidités tirées de l’activité servent pour le moment à investir massivement pour préparer les prochains exercices. Le titre subit certes une lourde correction, mais ce repli contribue à donner du lest à une valorisation qui avait atteint des niveaux difficilement soutenables.