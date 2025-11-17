Fin du shutdown, records en Europe, l'IA sous tension
Publié le 17/11/2025 à 15:01
Publié le 17/11/2025 à 15:01
|15:55
|Les délégués de la COP30 s'attaquent aux dossiers les plus épineux à l'approche de la dernière semaine des négociations climatiques
|RE
|15:48
|Géopolitique, cybernétique et immobilier, la Finma met en garde
|AW
|15:48
|CAC40 : consolide dans le vide, W-Street marginalement positif
|15:43
|La Russie expédie jusqu'à 58 000 tonnes de blé vers le Mexique
|RE
|15:38
|Les obligations internationales de l'Équateur chutent après l'échec du référendum soutenu par le gouvernement
|RE
|15:39
|Le FMI entame de nouvelles discussions avec Kyiv alors que le gouvernement est secoué par un scandale de corruption
|RE
|15:34
|Les contrats à terme sur le gaz naturel aux États-Unis chutent de 3 % en raison d'une production record et de prévisions de demande en baisse
|RE
|15:37
|La Fed doit avancer prudemment sur de nouvelles baisses de taux, estime Jefferson
|RE
|15:31
|Tendances au CBOT : le blé progresse de 4 à 6 cents, le maïs stable à en hausse de 1 cent, le soja gagne 8 à 13 cents
|RE
|15:26
|Wall Street : peu de prises de positions avant la semaine de tous les dangers
|15:20
|Une attaque russe endommage un navire transportant du GNL dans la région d'Odessa, selon l'Ukraine
|RE
|15:20
|Vakifbank annonce le succès de l'introduction en Bourse de sa filiale Vakif Faktoring
|RE
|15:03
|Agenda boursière et macroéconomique du mardi 18 novembre
|FW
|15:01
|La supervision prospective, clé de la stabilité du centre financier suisse, selon le régulateur
|RE
|15:01
|Le dollar canadien s'affaiblit, le rendement de l'obligation de référence recule
|RE
FSDV : "Devenir une plateforme industrielle de l'immobilier au services des entreprises et des territoires"
Données perdues et demi-rapport : le point sur le calendrier des statistiques américaines
La Bourse compte sur Nvidia pour sortir de l'ornière
Les valeurs IA qui se désolidarisent entre elles, la Fed qui montre les crocs, l'absence de données macros aux Etats-Unis, les indices qui tiennent, les obligations qui signent une année faste, le bitcoin qui s'effondre… l'accumulation des signaux contradictoires fait que les investisseurs sont un peu paumés alors que débute la dernière ligne droite de l'année 2025. Est-ce que Nvidia a encore l'énergie nécessaire pour tout remettre dans le sens de la marche ? La question est posée à deux jours de la publication des résultats de la star de l'IA.
Avis d'analystes du jour : Richemont rassure, BNP Paribas inquiète, objectifs relevés sur GTT, Alstom et Euronext
Bourse : SocGen rachète des actions, Airbus attend un gros contrat, Samsung rejoint la frénésie IA
TotalEnergies va acquérir 50% d'un portefeuille de production d'électricité d'EPH
MicroStrategy vs la gravité financière : fin du mythe Saylor ? - La Finance Décomplexée
Le secteur de la défense en hausse : Kiev va acheter à la France jusqu'à 100 Rafale
Wall Street vue en hausse avant le retour des données US, l'Europe reste prudente
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national