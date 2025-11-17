La Bourse compte sur Nvidia pour sortir de l'ornière

Les valeurs IA qui se désolidarisent entre elles, la Fed qui montre les crocs, l'absence de données macros aux Etats-Unis, les indices qui tiennent, les obligations qui signent une année faste, le bitcoin qui s'effondre… l'accumulation des signaux contradictoires fait que les investisseurs sont un peu paumés alors que débute la dernière ligne droite de l'année 2025. Est-ce que Nvidia a encore l'énergie nécessaire pour tout remettre dans le sens de la marche ? La question est posée à deux jours de la publication des résultats de la star de l'IA.