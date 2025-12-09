Si les anticipations de marché ont varié ces dernières semaines, la Fed devrait bel et bien baisser les taux de 25 points de base mercredi. Mais le FOMC reste divisé, et l'absence de données liée au shutdown n'aide pas à réconcilier les points de vue.

Il y a six semaines, la Fed procédait à une deuxième baisse de taux consécutive de 25 points de base. Néanmoins, tout le monde a retenu la grande prudence de Jerome Powell en conférence de presse. Ce dernier déclarait alors qu’une baisse en décembre n’était "pas une conclusion inévitable… loin de là".

Six semaines d’hésitation

Pourtant, fin octobre, les investisseurs anticipaient largement une nouvelle baisse en décembre, également indiqué dans les propres prévisions de la Fed, datant du mois de septembre.

Si les commentaires de Jerome Powell n’ont pas provoqué de réactions immédiates, les anticipations ont progressivement bougé au cours du mois de novembre. Dans un contexte d’absence de données liée aux shutdown, plusieurs membres de la Fed se sont prononcés en faveur du statu quo. Ces commentaires, venant notamment des présidents de Fed régionales, ont alors fait basculer les investisseurs vers un statu quo.

Puis, les quelques données d’emploi et d’inflation, ainsi que les commentaires de quelques proches de Jerome Powell – John Williams de la Fed de New York et Mary Daly de la Fed de San Francisco – ont remis la baisse des taux sur les rails.

Désormais, tout le monde attend une baisse de 25 points de base mercredi. Selon l’outil FedWatch du CME, la probabilité est à 90%. Pour autant, nous n’avons pas non plus de certitude sur la décision de demain.

Le raisonnement que l’on peut faire, c’est que la Fed n’a pas particulièrement envie de surprendre les marchés, et de générer de la volatilité. Autrement dit, si la Fed se dirigeait vers un statu quo, ses membres – qui ne peuvent pas s’exprimer publiquement dans les dix jours précédant un meeting - auraient fait passer des messages en ce sens. Et nous aurions eu un article du Wall Street Journal pour nous en informer.

Un comité divisé

Si les anticipations de marché ont varié au cours des dernières semaines, c’est que le FOMC – le comité de politique monétaire de la Fed - est divisé.

Des divisions qui s’expliquent par des risques sur les deux parties du mandat. Il y a un ralentissement du marché du travail, (créations d’emploi plus faibles, remontée du taux de chômage…), mais dans le même temps une inflation toujours plus proche de 3% que de 2%, avec des droits de douane pas encore totalement passés aux consommateurs.

Et pour ne rien arranger, la Fed, qui s’est souvent raccroché aux données, est de ce point de vue au régime sec depuis presque un trimestre. Le shutdown de 43 jours a complètement désorganisé l’appareil statistique américain, et très peu de données ont été publiées depuis début octobre.

Il faut donc s’attendre à voir encore des votes dissidents. Lors de la dernière réunion d’octobre, il y en avait eu deux. Jeff Schmidt de la Fed de Kansas City avait voté pour un statu quo, tandis que Stephen Miran – conseiller de la Maison Blanche qui siège temporairement comme gouverneur – avait voté pour une baisse de 50 points de base.

Cette semaine, Miran et Schmidt devraient rester sur leurs positions du mois d’octobre, tandis que Susan Collins (Fed de Boston), Austin Goolsbee (Fed de Chicago) et le gouverneur Michael Barr pourraient aussi voter en faveur d’un statu quo. Il faut remonter à 1988 pour trouver trace d’une réunion de la Fed avec trois votes dissidents.

Le nombre de votes dissidents permettra aussi de mesurer à quel point Jerome Powell a encore la main, alors que sa succession est déjà amorcée - Donald Trump devrait nommer son remplaçant d’ici à la prochaine réunion. Car le rôle d’un président de la Fed est toujours de faire émerger un consensus au sein du FOMC.