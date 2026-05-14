Finance : pourquoi on ne prête qu'aux riches

L'un des fondements du capitalisme financier repose sur une règle assez cruelle : moins vous avez d'argent, plus l'argent vous coûte cher. En réalité on ne prête pas qu'aux riches, mais les prêts aux riches sont plus avantageux. Voyons pourquoi.

L'entrée en matière la plus simple passe par les particuliers. Un ménage sans patrimoine, avec peu d'épargne, des revenus instables ou un historique bancaire fragile, paiera son crédit plus cher. A l'inverse, un ménage aisé emprunte dans de meilleures conditions, non parce qu'il serait plus méritant, mais parce qu'il dispose de ce que les prêteurs veulent voir : des garanties, des actifs, du temps et une capacité à négocier.



Cette logique ne s'arrête pas aux individus. Elle fonctionne presque de la même manière pour les entreprises. Tout est une affaire de perception du risque. Ce point mérite d'être pris au sérieux, car il est souvent mal compris. Le coût de la dette ne dépend pas vraiment de la taille de l'emprunteur. Il dépend de la probabilité qu'il rembourse. Une ETI familiale, peu endettée, avec des marges régulières et un bilan lisible, peut se financer à des conditions très correctes. A l'inverse, un grand groupe coté en perte de vitesse, dont la trésorerie s'érode et dont le modèle est contesté, peut voir son coût de financement exploser. Casino, Atos, Emeis, Vallourec en son temps : la taille n'a pas protégé. Les marchés ne regardent pas le chiffre d'affaires, mais la capacité à honorer une échéance.



Le vrai partage se situe entre ceux qui peuvent prouver leur solidité dans le langage attendu par les financeurs, et les autres.



Le rating, ou la mise en équation du risque



Pour les entreprises cotées, ce langage a un nom : la notation financière. Trois agences principales (Moody's, S&P et Fitch) produisent un avis sur la capacité d'un émetteur à rembourser sa dette. L'échelle va d'AAA, réservé aux signatures les plus sûres, jusqu'à D, le défaut constaté. Entre les deux, une frontière essentielle sépare la catégorie investment grade (AAA à BBB- chez S&P et Fitch, Aaa à Baa3 chez Moody's) du high yield, autrefois appelé sans détour "obligations pourries" (junk bonds).



Cette frontière est redoutable. Au-dessus, l'émetteur accède à une vaste base d'investisseurs : fonds de pension, assureurs, banques centrales, fonds monétaires, qui ont parfois l'obligation statutaire de ne détenir que de la dette notée investment grade. En-dessous, l'univers se rétrécit et les prêteurs exigent une prime. Passer de BBB- à BB+ ne change presque rien à la réalité économique de l'entreprise. Mais cela peut ajouter plusieurs centaines de points de base à son coût de financement, parce qu'une partie de ses prêteurs n'a tout simplement plus le droit de la détenir.



Le marché obligataire, ou le prix public de la confiance



Une entreprise cotée bien notée peut émettre des obligations, c'est-à-dire emprunter directement auprès des investisseurs sans passer par une banque. Elle fixe un montant, une maturité, un coupon. Le marché répond. Si la signature est rassurante, la demande dépasse l'offre, le coupon baisse, l'émission est sursouscrite. L'entreprise lève des centaines de millions, parfois des milliards, à un taux que sa propre banque ne pourrait pas lui offrir. C'est ce qui rend la dette des grands groupes solides si bon marché. Ils mettent en concurrence non pas trois banques, mais des centaines d'investisseurs mondiaux. Le marché obligataire est une enchère permanente sur la qualité de la signature.



Une entreprise non cotée, ou cotée mais petite, n'a pas accès à ce mécanisme, ou y accède à un coût bien supérieur. Elle dépend de sa ou ses banques. Sa marge de négociation est mécaniquement plus faible, non parce qu'elle est plus risquée en soi, mais parce qu'elle dispose de moins d'alternatives. Le coût de l'argent reflète alors moins le risque réel que la profondeur du marché auquel on a accès.



A titre indicatif, voilà cinq exemples d'émission d'obligations classiques réalisées depuis la fin du mois de décembre 2025, avec leur montant, leur durée et leur coût :

- Sanofi : 650 millions d'euros sur 11 ans à 3,750%. Le groupe pharmaceutique est l'une des valeurs françaises les mieux notées : AA chez S&P. Son taux d'emprunt est favorable même à un horizon de plus de 10 ans parce que les bailleurs de fonds sont presque sûrs de retrouver leur mise.

- Capgemini : 800 millions d'euros à 7 ans à 3,875%. La société de conseil est moins bien notée que Sanofi, mais elle figure en catégorie d'investissement (BBB+) et bénéficie d'une notoriété solide dans un secteur à faible intensité capitalistique. Le coût de son financement est modéré.

- ArcelorMittal : 1 milliard de dollars sur 10 ans à 5,375%. L'aciériste est noté juste en dessous de Capgemini (BBB), mais il paie sa dette relativement cher. Son activité est plus mobilisatrice de capitaux et son secteur est cyclique et concurrentiel.

- Clariane : 230 millions d'euros sur 5 ans à 6,875%. L'opérateur de maisons de retraite porte une dette élevée et évolue dans un environnement complexe, comme l'ont démontré les déboires de son rival Emeis (ex-Orpea). Les investisseurs demandent une rémunération élevée pour prêter de l'argent, même sur une échéance courte. L'émission est notée "B+" par S&P, c'est-à-dire en catégorie high yield.

- Cibox : 2 millions d'euros à 5 ans à 11%. Là, on change de dimension. Cibox est une entreprise dont la rentabilité est incertaine. Pour attirer des capitaux, elle doit offrir une rémunération très élevée, et passer par une plateforme alternative.



Ces chiffres illustrent très bien la réalité précitée : plus l'émetteur est fragile, plus il paie cher son financement. Et s'il est trop risqué, personne n'y placera son argent. C'est le sens caché de l'expression "on ne prête qu'aux riches".



Le risque a un prix, mais qui fabrique le risque ?



La réponse classique des banques et des marchés est connue : si un emprunteur paie plus cher, c'est parce qu'il est plus risqué. Mais cette explication décrit le mécanisme sans interroger ce que sont ces facteurs de risque.



Une entreprise peut être risquée parce qu'elle évolue dans un secteur très concurrentiel, qu'elle a raté un virage technologique, qu'elle a manqué de chance ou qu'elle est mal gérée. Elle peut aussi l'être parce qu'elle est moins protégée : moins de fonds propres, moins de diversification, moins d'accès aux marchés, moins de prêteurs en concurrence. Son risque ne vient pas seulement d'elle. Il vient aussi de sa position dans l'architecture financière.



Le cercle se referme alors vite. Un coût de financement plus élevé ronge les marges. Des marges plus faibles limitent les investissements. Moins d'investissement affaiblit la compétitivité. Les résultats se dégradent. Le financement suivant est plus cher, etc.



Le vrai prix de l'argent, c'est le pouvoir de négociation



Il serait simpliste de désigner des coupables. Une banque, un investisseur obligataire, une agence de notation ne sont pas des oeuvres sociales. Ils prêtent, achètent ou notent en fonction de ce qu'ils pensent pouvoir récupérer. Mais cela ne rend pas le sujet neutre.



Si l'argent le moins cher va spontanément vers les signatures déjà solides, tandis que le plus cher va à celles qui ont besoin d'oxygène, la finance accompagne l'économie en consolidant les positions acquises. Le vrai sujet n'est donc pas le taux d'intérêt en lui-même, mais le pouvoir de négociation qu'il révèle. C'est ici qu'on retombe sur notre titre. Celui qui peut refuser une offre négocie. Celui qui ne le peut pas subit. Celui qui a accès aux marchés compare. Celui qui dépend d'une seule banque accepte. Celui qui possède des actifs emprunte contre son patrimoine. Celui qui n'en possède pas emprunte contre son avenir. C'est imparable.



En finance, on appelle ça le prix du risque, mais c'est aussi un rapport de force : plus vous avez besoin d'argent pour survivre, moins vous êtes en position d'en obtenir, et encore moins d'en discuter le prix.