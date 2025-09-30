L’action de Firefly Aerospace a plongé de plus de 24% mardi, au lendemain de l’explosion de sa fusée Alpha Flight 7 lors d’un essai mené sur son site de Briggs, au Texas. La société a précisé que l’accident avait eu lieu lors d’un test du premier étage et que toutes les procédures de sécurité avaient été respectées, garantissant l’intégrité du personnel et des infrastructures voisines.

Fondée il y a huit ans, Firefly évolue dans un secteur spatial très concurrentiel dominé par SpaceX et d’autres acteurs soutenus par de grands groupes. Elle a toutefois décroché des contrats avec la NASA, Lockheed Martin et L3Harris Technologies, dont un contrat de 177 millions de dollars avec l’agence spatiale américaine. Northrop Grumman a également investi 50 millions de dollars dans l’entreprise, qui développe des fusées, des remorqueurs orbitaux et des atterrisseurs lunaires.

Introduite en Bourse en août avec une valorisation de 6,3 milliards de dollars, Firefly avait levé 868 millions et vu son action bondir de 34% le jour de son IPO. Depuis, le titre a perdu plus de la moitié de sa valeur, reflet des défis techniques auxquels l’entreprise reste confrontée. Malgré l’alunissage réussi de son module Blue Ghost cette année, Firefly a déjà connu plusieurs revers, dont un échec de tir en avril. La société affirme toutefois que chaque incident constitue une étape d’apprentissage pour renforcer la fiabilité de ses systèmes.