Firefly Aerospace a annoncé une nette amélioration de ses résultats au troisième trimestre, marquée par une réduction significative de sa perte nette et une progression du chiffre d’affaires. La société a affiché une perte de 1,50 dollar par action pour la période close le 30 septembre, contre 3,57 dollars un an plus tôt. Ce résultat reste néanmoins inférieur aux attentes des analystes, qui anticipaient une perte plus limitée de 0,41 dollar selon FactSet.

Le chiffre d’affaires a atteint 30,8 millions de dollars, en hausse par rapport aux 22,4 millions enregistrés à la même période en 2022, dépassant les prévisions du marché qui tablaient sur 27,7 millions. En réaction, l’action Firefly affiche une progression de 20% avant l’ouverture de Wall Street, les investisseurs saluant la dynamique commerciale de l’entreprise malgré des pertes encore importantes.

Portée par cette performance, Firefly Aerospace a revu à la hausse ses objectifs pour l’exercice 2025, visant désormais un chiffre d’affaires compris entre 150 et 158 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 133 à 145 millions. Ce relèvement dépasse largement le consensus, établi à 135,5 millions de dollars, et confirme l’ascension de la société dans un marché spatial commercial en forte croissance.