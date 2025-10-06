Firefly Aerospace a annoncé l’acquisition de SciTec, une société américaine spécialisée dans les technologies de défense, pour un montant de 855 millions de dollars. L’opération, qui comprend 300 millions en numéraire et 555 millions en actions, devrait être finalisée d’ici la fin de l’année. À la suite de cette annonce, le titre Firefly a progressé de 12% avant l’ouverture de Wall Street, traduisant un regain de confiance des investisseurs après une période de turbulences.

Ce rachat stratégique vise à élargir les capacités de Firefly dans le domaine de la sécurité nationale, en intégrant les solutions logicielles avancées de SciTec à ses propres services. Ces technologies couvrent notamment l’alerte et le suivi de missiles, le commandement autonome et la défense. Le PDG Jason Kim a souligné l’importance de cette acquisition pour répondre aux besoins de programmes sensibles, comme Golden Dome. SciTec, basée à Princeton, continuera d’opérer de manière autonome sous la direction de son PDG actuel, Jim Lisowski.

L’opération intervient après une période difficile pour Firefly, marquée par une chute de plus de 20% de son action à la suite de l’explosion d’une fusée sur son site d’essai texan. Malgré ces revers, la société conserve une dynamique forte depuis son introduction en Bourse en août, où elle avait enregistré une hausse initiale de plus de 30%. Firefly poursuit sa consolidation dans le secteur spatial américain grâce à plusieurs partenariats, notamment un contrat avec la NASA de 177 millions de dollars et un investissement de 50 millions de Northrop Grumman.