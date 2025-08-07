Firefly Aerospace a fait une entrée fracassante au Nasdaq, bondissant de plus de 50% dès sa première séance pour atteindre une valorisation de 9,84 milliards de dollars. Ce succès reflète l'intérêt croissant des investisseurs pour les entreprises spatiales engagées dans les programmes de défense et d'exploration lunaire soutenus par Washington. Le groupe, qui a levé 868 millions de dollars lors de son IPO, devient ainsi la plus grosse introduction en Bourse d’une entreprise spatiale américaine en 2025.

Sous la direction de Jason Kim, Firefly s’appuie sur ses réussites techniques (atterrissage lunaire, lancement militaire rapide) et sur un carnet de commandes de 1,1 milliard de dollars pour s’imposer comme un acteur majeur du spatial militaire américain. Son alliance avec Northrop Grumman, le développement du lanceur Eclipse et sa future implication dans le programme "Golden Dome" voulu par Trump illustrent son rôle stratégique dans la sécurité orbitale nationale.

Née en 2014, la société a survécu à une faillite et à un changement d’actionnariat imposé par des enjeux de sécurité nationale. Désormais soutenue par AE Industrial Partners et Mitsui, elle veut s’imposer comme l’alternative politique à SpaceX, dont les relations avec l’administration Trump sont devenues plus tendues. Si Firefly prévoit encore des pertes dans les prochaines années, sa capacité à livrer et à lancer rapidement séduit la Space Force, la NASA et les marchés.