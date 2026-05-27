S'ils le souhaitent, les bénéficiaires de dividendes peuvent choisir l'imposition plus classique au barème. Un choix à faire au moment de la déclaration de revenus.

Si vous avez perçu des dividendes en 2025, vous avez très certainement été ponctionné du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30%, dont 12,8% au titre de l’impôt.

Pour autant, rien ne vous oblige à être imposé à ce taux forfaitaire. Le PFU, du moins pour sa composante relative à l’impôt, n’est en rien un prélèvement « dit » libératoire. Il a simplement valeur d’acompte.

Quel choix ?

Si le PFU avec son impôt de 12,8% constitue l’option la plus simple et souvent la plus économique, il faut savoir que les bénéficiaires de dividendes peuvent aussi choisir d’être imposés au barème. Les dividendes viennent alors s’ajouter aux autre revenus du foyer pour être imposés au taux marginal du ménage.

Quelle différence ?

Au PFU, le montant total des dividendes est imposé à 12,8%. Pour 100 euros de dividende, il faut donc régler 12,8 euros d’impôt (en plus des prélèvements sociaux).

En optant pour le barème, le contribuable profite d’un abattement de 40%. Ainsi, sur 100 euros de dividendes perçus, seuls 60 euros sont imposés. Si le foyer est taxé dans la tranche à 30%, il doit donc régler 18 euros d’impôt.

Le choix du barème n’apparaît évidemment pas judicieux dans ce cas (même en ajoutant l’impact supplémentaire de la déductibilité partielle de la CSG).

En revanche, si le foyer dispose de faibles revenus et n’est imposé qu’au taux marginal de 11% (première tranche), son impôt sur 100 euros de dividendes se limitera à 6,60 euros, presque deux fois moins qu’avec le PFU.

Le choix du barème peut donc se révéler judicieux pour les personnes peu ou pas imposées.

Quelle procédure ?

L’option pour le barème est parfaitement d’actualité puisqu’elle est à activer au moment de la déclaration de revenus. Il suffit pour cela de cocher la case 2 OP.

Attention toutefois, cette procédure fait basculer dans le champ du barème, tous les revenus concernés initialement par le PFU (pas de possibilité de sélectionner certains revenus). Il est donc conseillé en amont de faire une simulation en n’oubliant aucun revenu.

Quelles conséquences ?

Chaque année, l’administration calcule l’impôt dû sur les dividendes et déduit ensuite l’acompte versé au titre du PFU pour déterminer s’il y a lieu de procéder à une régularisation.

Pour les personnes qui choisissent le PFU, cela est transparent, les taux de l’acompte et de l’impôt final étant identiques (12,8%).

Ceux qui choisissent le barème ont a priori un impôt final inférieur à leur acompte. Le trop versé vient alors en déduction de l’impôt dû par ailleurs (sur les autres revenus du foyer) ou fait l’objet d’une restitution s’il ne peut être intégralement absorbé.

Une dispense d’acompte possible

Pour éviter aux plus modestes de faire une avance inutile au travers du PFU, un mécanisme de dispense été mis en place sous conditions de revenus (moins de 50.000 euros pour un célibataire et moins de 75.000 euros pour un couple).

Le calendrier réclame en revanche de l’anticipation puisque les demandes doivent être adressées avant le 30 novembre de l’année N pour les dividendes perçus en N+1.

Ainsi, il est trop tard pour être dispensé d’acompte sur les dividendes payés en 2026. Pour ceux qui viendront en 2027, il faudra penser à demander une dispense avant le 30 novembre 2026.