Les moins-values qui n'ont pas pu être déduites l'année de leur constatation ne sont reportables que pendant dix ans. Mieux vaut donc ne pas oublier d'agir dans les délais.

Dans un portefeuille d’actions, la réciprocité fiscale sur les transactions n’est pas toujours de mise. Du côté des plus-values, l’imposition est systématique. Lorsqu’un gain est constaté, il est automatiquement soumis au prélèvement forfaitaire unique (31,4%) au titre de l’année durant laquelle il a été comptabilisé.

Pour les moins-values, les choses sont un peu différentes dans la mesure où elles n’offrent pas de réduction d’impôt directe. Les moins-values ne peuvent en effet qu’être prise en compte en étant déduites des plus-values sur les revenus de même nature obtenues par ailleurs.

Tant que les plus-values de l’année excèdent les moins-values au sein d’un portefeuille, ce principe ne pénalise en rien l’actionnaire, les moins-values étant intégralement consommées.

Quid des surplus ?

Le sujet devient en revanche un peu plus épineux quand sur une année donnée, l’actionnaire subit plus de moins-values qu’il n’obtient de plus-values. Celui-ci se retrouve en effet avec une moins-value nette qu’il n’est pas autorisé à déduire de ses autres revenus de l’année.

Concrètement, la moins-value est donc mise en réserve et pourra être déduite des plus-values mobilières ultérieures. Ce report est valable sur les dix années suivantes.

Autrement dit, si vous avez des moins-values constatées en 2016, elles pourront encore être déduites de vos plus-values réalisées cette année. Si vous avez des moins-values plus anciennes qui n’ont pas encore été consommées, elles sont malheureusement définitivement perdues.

Comment agir pour ne pas perdre ses moins-values ?

Si vous avez des moins-values proches de la date de péremption, ne tardez pas à agir. L’astuce consiste à trouver dans votre portefeuille des plus-values latentes sensiblement équivalentes. En vendant puis en rachetant dans la foulée ces lignes en plus-values, vous ferez d’une pierre deux coups. Vous consommerez votre moins-value et purgerez dans le même temps votre plus-value. Certes, une telle stratégie peut engendrer quelques frais de transactions mais ils pèsent généralement peu par rapport au gain fiscal obtenu. Rappelons qu’au taux actuel du PFU (31,4%), l’utilisation d’une moins-value de 2.000 euros se traduit par une économie fiscale de 628 euros.

Pas uniquement les actions

Ce principe de compensation entre plus-values et moins-values vaut pour les actions et plus largement pour toute la catégorie des valeurs mobilières. Vous pouvez donc intégrer dans la stratégie les produits dérivés, voire des produits structurés en perte. Attention toutefois pour ces derniers. Si vous les laissez arriver à échéance en perte, il n’y a pas de cession au sens fiscal, donc pas de moins-value. Vous pouvez en revanche, les vendre avant le terme pour constater une moins-value réelle imputable sur les plus-values.

Gare à l’ordre d’imputation

La règle est globalement favorable au contribuable puisque ce sont les moins-values les plus anciennes (donc celles qui risquent d’être plus vite perdues) qui sont à utiliser en priorité. Par conséquent, il n’y a pas de crainte à avoir si vous avez des pertes datant de 2016 et d’autres constatées en 2020. Vous pourrez utiliser cette année celles de 2016 pour ne pas les voir disparaître.

Il est toutefois préférable de ne pas attendre la dernière année pour mettre en pratique cette stratégie de compensation par les plus-values latentes. La règle fiscale oblige en effet de comptabiliser en premier lieu les moins-values de l’année en cours. Si vous subissez des moins-values en 2026, vous devrez les déduire en priorité et vos plus-values latentes ne suffiront peut-être pas à purger les pertes plus anciennes.

Pour éviter d’être pris de court la dernière année, il est donc préférable de se donner un peu de marge, par exemple en commençant à purger ses vieilles moins-values au bout de 8 ans.

Le PEA à part

Notez enfin que ces schémas ne concernent pas les titres logées dans un PEA. De fait, pour cette enveloppe spécifique, la fiscalité ne s’évalue pas au moment des ventes de titres mais au moment des retraits et au regard de la situation global du plan.