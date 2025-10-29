Le titre Fiserv s'est effondré de 28,5% hors séance mercredi, quelques secondes après avoir annoncé une révision en baisse de ses prévisions pour 2025. Le groupe américain, poids lourd des technologies de paiement et des services financiers, prévoit désormais une croissance organique de 3,5 à 4% et un bénéfice ajusté par action compris entre 8,50 et 8,60 dollars. Précédemment, la société espérait 10% de croissance organique et 10,15 à 10,30 USD de bénéfice par action. Un sévère coup de frein, sanctionné au prix fort.

Nouveau directeur financier et gouvernance renforcée

Pour tenter de rassurer les marchés, Fiserv a dévoilé un vaste plan d’action baptisé "One Fiserv", censé recentrer l’entreprise sur cinq axes prioritaires : relation client, croissance de Clover, innovation dans la finance intégrée, excellence opérationnelle via l’IA, et discipline financière. Dans le même temps, le groupe renforce son équipe de direction. A compter du 1er décembre, Takis Georgakopoulos et Dhivya Suryadevara prendront les fonctions de co-présidents. Paul Todd, ancien de Global Payments, deviendra directeur financier dès le 31 octobre. Cette nouvelle gouvernance vise à accélérer l’exécution stratégique et à relancer la dynamique de croissance.

Parallèlement, Fiserv continue de se transformer. La société prévoit de transférer la cotation de son action et de sept obligations du NYSE au Nasdaq à partir du 11 novembre, sous le symbole "FISV". Enfin, un renouvellement partiel du conseil d’administration est prévu au 1er janvier 2026, avec l’arrivée de Gordon Nixon (futur président indépendant), Céline Dufétel et Gary Shedlin. Ce remaniement portera à six le nombre de nouveaux administrateurs nommés en deux ans. Un signal clair, selon la direction, de la volonté de moderniser la gouvernance de l’entreprise et d’intégrer des profils capables de piloter sa transformation à long terme.