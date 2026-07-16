L'agence de notation Fitch Ratings confirme pour la cinquième année consécutive, depuis 2022, la notation "Investment grade" - " BBB- " avec perspectives stables de Kaufman & Broad.
Une notation "Investment grade" indique que la dette de l'entreprise présente un risque de défaut relativement faible.
Fitch Ratings note les entreprises sur plusieurs critères comme la nature de la dette détenue, ou encore la capacité à mener des réformes structurelles.
Pour Fitch Ratings, la confirmation de la notation reflète le profil commercial et financier solide de Kaufman & Broad dans un marché français toujours atone.
Cette situation financière solide est soutenue par des besoins en fonds de roulement limités qui favorisent son cycle de trésorerie.
Fitch s'attend à ce que le groupe conserve une trésorerie nette solide grâce à des taux de pré-commercialisation élevés, un contrôle des coûts, couvrant les terrains et la construction ainsi qu'une forte sélectivité des terrains, permettant d'ajuster leurs prix aux niveaux du marché.
Enfin, Fitch souligne que Kaufman & Broad devrait continuer de maintenir une position de trésorerie nette positive en 2026.
Kaufman & Broad est à ce jour le seul pur promoteur d'Europe continentale à bénéficier d'une notation Investment Grade.
Kaufman & Broad SA figure parmi les 1ers constructeurs français de logements. Le CA par type d'actifs se répartit comme suit :
- logements (76,7%) : appartements (93,5% du CA ; 4 177 unités livrées en 2024/25 ; marques Kaufman & Broad et Résidences Bernard Teillaud) et maisons individuelles en village (6,5% ; 241 unités livrées) ;
- immobilier d'entreprise (21,9%) : notamment bureaux et locaux d'activités ;
- résidences d'étudiants (0,8%).
Le solde du CA (0,6%) concerne la vente de terrains et la perception d'honoraires.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.