Fitch Ratings confirme sa notation sur Kaufman & Broad

L'agence de notation Fitch Ratings confirme pour la cinquième année consécutive, depuis 2022, la notation "Investment grade" - " BBB- " avec perspectives stables de Kaufman & Broad.



Une notation "Investment grade" indique que la dette de l'entreprise présente un risque de défaut relativement faible.



Fitch Ratings note les entreprises sur plusieurs critères comme la nature de la dette détenue, ou encore la capacité à mener des réformes structurelles.



Pour Fitch Ratings, la confirmation de la notation reflète le profil commercial et financier solide de Kaufman & Broad dans un marché français toujours atone.



Cette situation financière solide est soutenue par des besoins en fonds de roulement limités qui favorisent son cycle de trésorerie.



Fitch s'attend à ce que le groupe conserve une trésorerie nette solide grâce à des taux de pré-commercialisation élevés, un contrôle des coûts, couvrant les terrains et la construction ainsi qu'une forte sélectivité des terrains, permettant d'ajuster leurs prix aux niveaux du marché.



Enfin, Fitch souligne que Kaufman & Broad devrait continuer de maintenir une position de trésorerie nette positive en 2026.



Kaufman & Broad est à ce jour le seul pur promoteur d'Europe continentale à bénéficier d'une notation Investment Grade.