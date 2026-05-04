Clariane SE est le 1er exploitant privé européen d'établissements de prise en charge globale de personnes dépendantes. Le CA par activité se répartit comme suit : - exploitation de maisons de retraite médicalisées (63,8%) : exploitation, à fin 2025, de 656 établissements médico-sociaux (marques Korian, Seniors Residencias et Rosorum) ; - exploitation d'établissements de santé spécialisés (24,2%) : exploitation de 279 établissements répartis entre cliniques de santé mentale (171), cliniques de soins médicaux et de réadaptation (94) et hôpitaux de jour (14) ; - exploitation de maisons partagées (12%) : exploitation de 280 établissements (marques Korian, Ages & Vie, Rosorum, Korian Home Care et Cura). En outre, le groupe propose des services d'aide à domicile. La répartition géographique du CA est la suivante : France (42,6%), Allemagne (24,8%), Benelux (15,9%), Italie (11,7%) et Espagne (5%).