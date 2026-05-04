Flat Footed LLC, agissant pour le compte de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 24 avril, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Clariane, à la suite d'une cession d'actions Clariane sur le marché.
Le déclarant a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 33 252 659 actions Clariane représentant autant de droits de vote, soit 9,32% du capital et des droits de vote de cette société de prise en charge de la dépendance.
Clariane SE est le 1er exploitant privé européen d'établissements de prise en charge globale de personnes dépendantes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de maisons de retraite médicalisées (63,8%) : exploitation, à fin 2025, de 656 établissements médico-sociaux (marques Korian, Seniors Residencias et Rosorum) ;
- exploitation d'établissements de santé spécialisés (24,2%) : exploitation de 279 établissements répartis entre cliniques de santé mentale (171), cliniques de soins médicaux et de réadaptation (94) et hôpitaux de jour (14) ;
- exploitation de maisons partagées (12%) : exploitation de 280 établissements (marques Korian, Ages & Vie, Rosorum, Korian Home Care et Cura). En outre, le groupe propose des services d'aide à domicile.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (42,6%), Allemagne (24,8%), Benelux (15,9%), Italie (11,7%) et Espagne (5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.