Flat Footed LLC, agissant pour le compte de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 24 avril, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Clariane, à la suite d'une cession d'actions Clariane sur le marché.

Le déclarant a précisé détenir, pour le compte desdits fonds, 33 252 659 actions Clariane représentant autant de droits de vote, soit 9,32% du capital et des droits de vote de cette société de prise en charge de la dépendance.