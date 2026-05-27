flatexDEGIRO prend 3,1% vers 33,3 EUR à Francfort, sur fond de propos favorables d'UBS qui réaffirme son conseil "achat" et son objectif de cours de 43 EUR, une cible recelant 33% de potentiel de hausse pour le titre de la société spécialisée dans le courtage en ligne et les services bancaires.
"L'intérêt des investisseurs pour flatexDEGIRO se renforce, avec une forte dynamique de fréquentation et un positionnement en début de phase suggérant un potentiel de progression", estime la banque suisse dans le résumé de sa note, ajoutant que "la valorisation reste attractive".
flatexDEGIRO SE, anciennement flatexDEGIRO AG, est une société allemande spécialisée dans le courtage en ligne et les services bancaires. La société opère en tant que société holding financière mère et exerce des activités de courtage en ligne pour le compte de clients particuliers dans environ 16 pays européens. Elle s’adresse principalement aux investisseurs qui négocient des titres sans bénéficier de conseils en investissement afin de se constituer un patrimoine. Les activités commerciales de la société consistent en la fourniture de technologies sur le marché du courtage en ligne et dans le secteur financier, ainsi qu’en la prestation de services financiers et de services informatiques (TI). En outre, la société, par l’intermédiaire de ses plateformes de courtage, propose à ses clients l’accès à plus de 50 bourses à travers le monde, ainsi que la négociation de gré à gré (OTC). Elle exploite trois plateformes de courtage, à savoir flatex, DEGIRO et ViTrade, et gère également une banque réglementée en Allemagne.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.