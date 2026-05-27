flatexDEGIRO SE, anciennement flatexDEGIRO AG, est une société allemande spécialisée dans le courtage en ligne et les services bancaires. La société opère en tant que société holding financière mère et exerce des activités de courtage en ligne pour le compte de clients particuliers dans environ 16 pays européens. Elle s’adresse principalement aux investisseurs qui négocient des titres sans bénéficier de conseils en investissement afin de se constituer un patrimoine. Les activités commerciales de la société consistent en la fourniture de technologies sur le marché du courtage en ligne et dans le secteur financier, ainsi qu’en la prestation de services financiers et de services informatiques (TI). En outre, la société, par l’intermédiaire de ses plateformes de courtage, propose à ses clients l’accès à plus de 50 bourses à travers le monde, ainsi que la négociation de gré à gré (OTC). Elle exploite trois plateformes de courtage, à savoir flatex, DEGIRO et ViTrade, et gère également une banque réglementée en Allemagne.