FlatexDEGIRO enregistre plus de 31 000 nouveaux comptes clients en novembre
Publié le 03/12/2025 à 09:58
Les actifs en conservation s'élevaient à 94,33 milliards d'euros à la fin du mois, dont 86,42 milliards d'euros de titres et 5,91 milliards d'euros de dépôts en cash.
Le portefeuille de prêts sur marge s'élevait à 1,31 milliard d'euros.
Les clients de flatexDEGIRO ont réglé 6,32 millions de transactions, dont 71% de toutes les transactions relatives aux produits de trésorerie (actions, obligations, ETP) et aux crypto-monnaies.
Peu avant 10h, le titre est stable à Francfort, dans un marché en hausse de 0,4%.