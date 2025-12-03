FlatexDEGIRO enregistre plus de 31 000 nouveaux comptes clients en novembre

flatexDEGIRO annonce qu'environ 31 300 nouveaux comptes clients ont été ouverts en novembre, portant la base totale de clients à 3,44 millions.



Les actifs en conservation s'élevaient à 94,33 milliards d'euros à la fin du mois, dont 86,42 milliards d'euros de titres et 5,91 milliards d'euros de dépôts en cash.



Le portefeuille de prêts sur marge s'élevait à 1,31 milliard d'euros.



Les clients de flatexDEGIRO ont réglé 6,32 millions de transactions, dont 71% de toutes les transactions relatives aux produits de trésorerie (actions, obligations, ETP) et aux crypto-monnaies.



Peu avant 10h, le titre est stable à Francfort, dans un marché en hausse de 0,4%.