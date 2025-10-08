FlatexDEGIRO étend le trading crypto à 4 nouveaux marchés européens

flatexDEGIRO annonce le lancement du trading de cryptomonnaies en Autriche, en France, aux Pays-Bas et en Espagne. Cette extension porte à plus de 2 millions le nombre de clients flatex et DEGIRO ayant accès à ces produits.



La plateforme propose le négoce 24h/24 d'une vingtaine de cryptomonnaies, dont Bitcoin et Ethereum, à partir d'un euro, sans frais de garde. Son modèle repose sur 'des prix de référence équitables, des spreads et commissions fixes, garantissant transparence et coûts prévisibles', souligne le broker.



Son directeur général, Oliver Behrens, rappelle que 'les cryptomonnaies peuvent ajouter une couche de diversification à un portefeuille d'investissement' et que des prix attractifs et transparents sont essentiels dans ce segment.



De nouveaux lancements sont prévus d'ici fin 2025, avec l'introduction ultérieure de fonctionnalités telles que le staking et les plans d'épargne en crypto-actifs.