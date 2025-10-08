flatexDEGIRO annonce le lancement du trading de cryptomonnaies en Autriche, en France, aux Pays-Bas et en Espagne. Cette extension porte à plus de 2 millions le nombre de clients flatex et DEGIRO ayant accès à ces produits.
La plateforme propose le négoce 24h/24 d'une vingtaine de cryptomonnaies, dont Bitcoin et Ethereum, à partir d'un euro, sans frais de garde. Son modèle repose sur 'des prix de référence équitables, des spreads et commissions fixes, garantissant transparence et coûts prévisibles', souligne le broker.
Son directeur général, Oliver Behrens, rappelle que 'les cryptomonnaies peuvent ajouter une couche de diversification à un portefeuille d'investissement' et que des prix attractifs et transparents sont essentiels dans ce segment.
De nouveaux lancements sont prévus d'ici fin 2025, avec l'introduction ultérieure de fonctionnalités telles que le staking et les plans d'épargne en crypto-actifs.
flatexDEGIRO AG est un courtier en ligne basé en Allemagne. La société opère sous les marques flatex et DEGIRO et propose des plates-formes et des services de négociation de titres pour compte propre aux clients particuliers dans 18 pays européens. flatexDEGIRO AG propose également des services de courtage et d'administration aux entreprises et aux institutions.
