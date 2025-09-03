FlatexDEGIRO : près de 33 400 nouveaux clients en Août

flatexDEGIRO annonce qu'environ 33 400 nouveaux comptes clients ont été ouverts chez flatexDEGIRO en août 2025, portant la base de clients totale à 3,35 millions.



Les actifs en conservation s'élevaient à 88,35 milliards d'euros à la fin du mois, dont 83,15 milliards d'euros de titres et 5,20 milliards d'euros de dépôts en espèces.



Le portefeuille de prêts sur marge s'élevait à 1,22 milliard d'euros.



Les clients de flatexDEGIRO ont réglé 5,42 millions de transactions, dont 71 % de toutes les transactions relatives aux produits de trésorerie (actions, obligations, ETP) et aux crypto-monnaies.



flatexDEGIRO AG sera ajouté à l'indice STOXX Europe 600, à compter de l'ouverture des marchés européens le 22 septembre 2025.