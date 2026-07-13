FlatexDEGIRO profitera de la réforme des retraites, selon Deutsche Bank

Deutsche Bank réaffirme sa recommandation "achat" sur flatexDEGIRO, avec un objectif de cours rehaussé de 43 à 46 EUR, dans une note où elle évalue les opportunités quantitatives potentielles qu'implique la réforme des retraites en Allemagne pour le secteur du courtage.

Son analyse de scénarios suggère que la réforme contribuera positivement à partir de l'année prochaine, favorisant non seulement la croissance du nombre de clients et des actifs sous gestion, mais aussi celle des commissions, avec un potentiel de hausse bien au-delà des seuls revenus directs de commissions.



Selon Deutsche Bank, une opportunité encore plus importante réside dans une adoption plus large par les investisseurs particuliers, des flux d'épargne à long terme plus soutenus vers les courtiers en ligne et une activité accrue des nouveaux clients sur les marchés de capitaux au fil du temps.