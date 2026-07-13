FlatexDEGIRO profitera de la réforme des retraites, selon Deutsche Bank
Deutsche Bank réaffirme sa recommandation "achat" sur flatexDEGIRO, avec un objectif de cours rehaussé de 43 à 46 EUR, dans une note où elle évalue les opportunités quantitatives potentielles qu'implique la réforme des retraites en Allemagne pour le secteur du courtage.
Son analyse de scénarios suggère que la réforme contribuera positivement à partir de l'année prochaine, favorisant non seulement la croissance du nombre de clients et des actifs sous gestion, mais aussi celle des commissions, avec un potentiel de hausse bien au-delà des seuls revenus directs de commissions.
Selon Deutsche Bank, une opportunité encore plus importante réside dans une adoption plus large par les investisseurs particuliers, des flux d'épargne à long terme plus soutenus vers les courtiers en ligne et une activité accrue des nouveaux clients sur les marchés de capitaux au fil du temps.
flatexDEGIRO SE, anciennement flatexDEGIRO AG, est une société allemande spécialisée dans le courtage en ligne et les services bancaires. La société opère en tant que société holding financière mère et exerce des activités de courtage en ligne pour le compte de clients particuliers dans environ 16 pays européens. Elle s’adresse principalement aux investisseurs qui négocient des titres sans bénéficier de conseils en investissement afin de se constituer un patrimoine. Les activités commerciales de la société consistent en la fourniture de technologies sur le marché du courtage en ligne et dans le secteur financier, ainsi qu’en la prestation de services financiers et de services informatiques (TI). En outre, la société, par l’intermédiaire de ses plateformes de courtage, propose à ses clients l’accès à plus de 50 bourses à travers le monde, ainsi que la négociation de gré à gré (OTC). Elle exploite trois plateformes de courtage, à savoir flatex, DEGIRO et ViTrade, et gère également une banque réglementée en Allemagne.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.