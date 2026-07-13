Son analyse de scénarios suggère que la réforme contribuera positivement à partir de l'année prochaine, favorisant non seulement la croissance du nombre de clients et des actifs sous gestion, mais aussi celle des commissions, avec un potentiel de hausse bien au-delà des seuls revenus directs de commissions.

Selon Deutsche Bank, une opportunité encore plus importante réside dans une adoption plus large par les investisseurs particuliers, des flux d'épargne à long terme plus soutenus vers les courtiers en ligne et une activité accrue des nouveaux clients sur les marchés de capitaux au fil du temps.