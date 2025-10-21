FlatexDEGIRO relève ses objectifs annuels, bénéfices trimestriels en nette hausse

flatexDEGIRO a enregistré une nette accélération de ses résultats au 3e trimestre 2025, avec un résultat net en hausse de 57% sur un an à 39 millions d'euros, contre 25 millions d'euros à la même période de 2024.



Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 132 millions d'euros, en progression de 18% par rapport à la même période un an plus tôt. Cette croissance est tirée par une hausse de 34% des revenus de courtage à 86 millions d'euros, grâce à l'augmentation des volumes de transactions et à la progression de la commission moyenne par transaction, qui passe de 4,32 à 4,83 EUR (+12%).



L'EBITDA progresse de 51% à 69 millions d'euros, le résultat opérationnel (EBIT) atteint 57 millions d'euros (+63%) tandis que les charges d'exploitation reculent de 13% à 43 millions d'euros, notamment grâce à une réduction de 38% des frais administratifs.



En cumulé sur neuf mois, flatexDEGIRO affiche un résultat net de 121 millions d'euros, en hausse de 41%, pour un chiffre d'affaires de 410 millions d'euros (+16%).



'Nous avons maintenu la dynamique positive des trimestres précédents. [...] En lançant le trading crypto et le prêt de titres, nous élargissons notre offre et renforçons notre position concurrentielle', a commenté Oliver Behrens, le CEO.



Porté par ces résultats, flatexDEGIRO relève pour la deuxième fois en 2025 ses objectifs annuels : le chiffre d'affaires est désormais attendu entre 530 et 550 millions d'euros (contre une précédente fourchette de 500 à 520 MEUR annoncée en juillet), et le résultat net entre 150 et 160 millions d'euros, contre 125 à 140 MEUR auparavant.