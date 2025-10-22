FlatexDEGIRO : UBS maintient sa note d'achat après les nouvelles prévisions

UBS souligne que FlatexDEGIRO a réalisé un EBITDA supérieure de 20 % grâce à des revenus de commissions plus élevés et une base de coûts plus faible. L'analyste maintient sa note d'achat sur le titre avec un objectif d'achat de 36,5 E.



'flatexDEGIRO a annoncé un chiffre d'affaires total de 132 millions d'euros (+7 % au-dessus du consensus) et un bénéfice net de 39 millions d'euros (+16 % au-dessus du consensus) pour le troisième trimestre 2025. Plus des deux tiers de la hausse du chiffre d'affaires sont dus aux revenus de commissions, le reste étant dû aux intérêts nets' indique UBS dans son étude du jour.



flatexDEGIRO a relevé pour la deuxième fois en 2025 ses objectifs annuels : le chiffre d'affaires est désormais attendu entre 530 et 550 millions d'euros (contre une précédente fourchette de 500 à 520 MEUR annoncée en juillet), et le résultat net entre 150 et 160 millions d'euros, contre 125 à 140 MEUR auparavant.