FlatexDEGIRO : UBS maintient sa note d'achat après les nouvelles prévisions
Publié le 22/10/2025 à 12:16
'flatexDEGIRO a annoncé un chiffre d'affaires total de 132 millions d'euros (+7 % au-dessus du consensus) et un bénéfice net de 39 millions d'euros (+16 % au-dessus du consensus) pour le troisième trimestre 2025. Plus des deux tiers de la hausse du chiffre d'affaires sont dus aux revenus de commissions, le reste étant dû aux intérêts nets' indique UBS dans son étude du jour.
flatexDEGIRO a relevé pour la deuxième fois en 2025 ses objectifs annuels : le chiffre d'affaires est désormais attendu entre 530 et 550 millions d'euros (contre une précédente fourchette de 500 à 520 MEUR annoncée en juillet), et le résultat net entre 150 et 160 millions d'euros, contre 125 à 140 MEUR auparavant.