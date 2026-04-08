Fleury Michon voit ses revenus augmenter, mais la volaille pèse sur les marges
Le leader du traiteur Fleury Michon a publié ses résultats annuels pour l'exercice 2025. Si l'activité commerciale reste dynamique avec un chiffre d'affaires consolidé de 836,4 millions d'euros (+3,6%, à périmètre constant), la rentabilité opérationnelle subit la pression des coûts de matières premières (volaille).
La dynamique commerciale a été portée par le traiteur et l'aérien. Le pôle GMS France a connu une croissance de 2,6%), tandis que l'International a progressé de 10,2%).
Des marges sous pression
Malgré ces volumes favorables, le résultat opérationnel courant recule à 12,2 millions d'euros, contre 12,3 millions d'euros un an plus tôt, soit une marge de 1,5% du chiffre d'affaires. Ce repli s'explique par l'envolée des prix de la volaille (poulet et dinde), causée par une demande mondiale record et les crises d'influenza aviaire.
Le résultat net global s'établit à 13,6 millions d'euros, loin des 47,8 millions d'euros enregistrés en 2024.
Structure financière et dividendes
Le groupe affiche une accélération de ses investissements industriels et écologiques (42,1 millions d'euros décaissés). L'endettement financier net remonte à 9,4 millions d'euros, sous l'effet de ces investissements et d'une volonté délibérée de gonfler les stocks pour sécuriser les approvisionnements. Le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 1,35 euro par action lors de l'assemblée générale du 9 juin prochain.
Perspectives 2026
Face à la volatilité persistante des matières premières, la direction reste prudente et ne fournit pas de prévisions chiffrées, tout en réaffirmant sa confiance dans l'agilité de son modèle économique.
Fleury Michon est le leader français de la production et de la commercialisation de produits de charcuterie et de produits traiteur vendus en grande surface. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de produits en grandes surfaces en France (83,3%) : produits de charcuterie (jambons supérieurs de porc et de volaille, charcuteries cuisinées, aides culinaires, pâtés, etc.) et produits traiteur (plats cuisinés individuels, surimi, salades composées, parts individuelles de tartes, etc.) ;
- restauration hors domicile en France (4,2%) : exploitation de la chaîne de restaurants Graine d'Appétit et de distributeurs automatiques de plats cuisinés et de salades.
Le solde du CA (12,5%) concerne l'activité assurée à l'international.
A fin 2024, le groupe dispose de 12 sites de production implantés essentiellement en France (10).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.