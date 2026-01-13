Le conseil de surveillance de Michelin ayant exprimé un accord unanime le 12 janvier sur cette décision, le mandat de Florent Menegaux sera renouvelé pour une durée maximale de 4 ans à compter de son échéance prévue à l'issue de la prochaine AG.

Par ailleurs, Yves Chapot n'ayant pas souhaité que soit proposé le renouvellement de son mandat, la SAGES a décidé de proposer la nomination de Philippe Jacquin en tant que gérant non commandité. Le projet de résolution correspondant sera présenté à l'AG du 22 mai.