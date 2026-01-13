Florent Menegaux reconduit comme gérant commandité de Michelin

Michelin annonce que la Société Auxiliaire de Gestion (SAGES), en sa qualité d'associé commandité non gérant de la Compagnie Générale des Établissements Michelin (CGEM), a décidé de renouveler le mandat de gérant associé commandité de Florent Menegaux.

Le conseil de surveillance de Michelin ayant exprimé un accord unanime le 12 janvier sur cette décision, le mandat de Florent Menegaux sera renouvelé pour une durée maximale de 4 ans à compter de son échéance prévue à l'issue de la prochaine AG.



Par ailleurs, Yves Chapot n'ayant pas souhaité que soit proposé le renouvellement de son mandat, la SAGES a décidé de proposer la nomination de Philippe Jacquin en tant que gérant non commandité. Le projet de résolution correspondant sera présenté à l'AG du 22 mai.