Florent Menegaux reconduit comme gérant commandité de Michelin
Michelin annonce que la Société Auxiliaire de Gestion (SAGES), en sa qualité d'associé commandité non gérant de la Compagnie Générale des Établissements Michelin (CGEM), a décidé de renouveler le mandat de gérant associé commandité de Florent Menegaux.
Le conseil de surveillance de Michelin ayant exprimé un accord unanime le 12 janvier sur cette décision, le mandat de Florent Menegaux sera renouvelé pour une durée maximale de 4 ans à compter de son échéance prévue à l'issue de la prochaine AG.
Par ailleurs, Yves Chapot n'ayant pas souhaité que soit proposé le renouvellement de son mandat, la SAGES a décidé de proposer la nomination de Philippe Jacquin en tant que gérant non commandité. Le projet de résolution correspondant sera présenté à l'AG du 22 mai.
Actuellement, Florent Menegaux est Directeur Général de la Compagnie Gnrale des tablissements Michelin SCA et Directeur Général de la Manufacture Franaise des Pneumatiques Michelin SCA et Chief Operating Officer & Senior Executive VP de la Compagnie Financière du Groupe Michelin (toutes deux filiales de la Compagnie Gnrale des tablissements Michelin SCA).
Dans sa carrière passée, Florent Menegaux a occupé le poste de Directeur Général d'Exel Logistics France et de Directeur Général Transport Cargo chez XPO Logistics Europe SA.
Compagnie Générale des Etablissements Michelin figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de pneumatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente et distribution de pneumatiques (83%) : notamment pneumatiques de remplacement (37% du CA), pneumatiques pour transport longue distance (20%), pneumatiques de spécialités (17% ; destinés aux engins agricoles et de génie civil, aux avions, etc.) et pneumatiques en première monte pour véhicules de tourisme et deux-roues (9%) ;
- développement de solutions connectées (12%) : offres adaptées aux nouveaux défis économiques, humains et environnementaux des gestionnaires de flottes et autres acteurs de la mobilité publics ou privés, et offres pour accompagner les voyages et les déplacements (guides gastronomiques Michelin et Robert Parker, guides et applications touristiques tels que ViaMichelin) ;
- développement de Solutions composites polymères (5%) : solutions de haute technologie dans les domaines des joints, des courroies ou des tissus techniques, développées grâce à l'expertise unique de Michelin dans la physique et la chimie des matériaux, et à destination de secteurs variés tels que la mobilité, la construction, l'aéronautique, les énergies bas-carbone ou la santé.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (9,5%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (38,6%) et autres (25,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.