L'essentiel :

- Le chiffre d'affaires 2025-2026 s'établit à 37,2 MEUR, en recul de 34,4%.

- Le 4e trimestre affiche un chiffre d'affaires de 12 MEUR, en baisse de 28,1%.

- L'arrêt de l'activité Grand Public Terreaux France impacte significativement les résultats.



Florentaise a publié le 30 juillet 2026 son chiffre d'affaires pour le 4e trimestre de l'exercice 2025-2026, qui s'élève à 12 MEUR, soit une baisse de 28,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires atteint 37,2 MEUR, en recul de 34,4%.



Cette diminution s'explique notamment par l'arrêt des activités Terreaux Grand Public France et le repositionnement de l'activité Terreaux Professionnels, désormais centrée sur la vente de fibres de bois, de tourbe et d'ardoise. Après les restructurations finalisées au 2e trimestre, seuls les sites de Baupte, Combrée et Saint Mars du Désert maintiennent une activité réduite.



A l'international, l'activité Terreaux connaît une croissance de 20,1% au 4e trimestre, avec un chiffre d'affaires consolidé de 10,8 MEUR en Chine. Sur l'exercice, cette activité génère 28,6 MEUR, représentant plus de 76,8% du chiffre d'affaires annuel du groupe. Cette progression est liée à l'ouverture de la nouvelle usine de Jinshan à Shanghai, remplaçant le site de Changzhou.



Concernant les revenus liés aux BIVIS, la baisse des ventes de pièces d'usure s'explique par une facturation désormais directe par le constructeur aux clients. En revanche, la location des BIVIS progresse de 3,3% sur l'exercice. Par ailleurs, Florentaise a présenté un projet de plan de redressement au Tribunal de Commerce de Nantes le 29 juillet 2026, dont l'adoption est attendue le 19 août 2026. Enfin, la société a vendu le site de Lavilledieu pour 2,15 MEUR, après les ventes des sites de Louresse, Treffort et Saint-Escobille au cours de l'exercice.



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